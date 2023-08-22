Путин сделал новое заявление о "зерновом соглашении" и назвал свои условия

22 августа президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам БРИКС. Сам он лично не приехал, потому что боится, что его арестуют. В своем обращении Путин лицемерно заявил, что РФ будет оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку и в очередной раз сделай ряд заявлений по "зерновому соглашению". Его слова цитируют пропагандистские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Выступая перед участниками саммита Путин пожаловался, что России намеренно препятствуют поставкам зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках.

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"С 18 июля мы отказались от дальнейшего продления этого так называемого соглашения. И будем готовы вернуть к нему в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", — посетовал Путин.

Так он рассказал свою версию, как будто бы все игнорировали Россию.

"Никакое из условий зернового соглашения выполнено не было, обязательства перед Россией игнорировались. Препятствовали даже бесполезной передаче заблокированных в европейских портах минудобрений. Хотя речь шла о гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны применяться в принципе", сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали какие надежды с саммитом БРИКС связывают Си Цзиньпин и Путин . В Йоханнесбурге стартует ежегодный саммит БРИКС. Глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин рассчитывают использовать переговоры, чтобы улучшить свой международный имидж.

В материале говорится, глава Китая Си Цзиньпин прибыл сегодня на трехдневный саммит на фоне больших проблем, назревающих внутри страны: замедление экономики, кризис на рынке недвижимости и сохраняющаяся торговая напряженность из США.

