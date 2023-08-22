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Путин сделал новое заявление о "зерновом соглашении" и назвал свои условия

Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам БРИКС

сегодня, 20:17
Автор:
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Лиля Воробьева
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22 августа президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам БРИКС. Сам он лично не приехал, потому что боится, что его арестуют. В своем обращении Путин лицемерно заявил, что РФ будет оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку и в очередной раз сделай ряд заявлений по "зерновому соглашению". Его слова цитируют пропагандистские СМИ.

Путин сделал новое заявление о "зерновом соглашении" и назвал свои условия

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Выступая перед участниками саммита Путин пожаловался, что России намеренно препятствуют поставкам зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках.


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"С 18 июля мы отказались от дальнейшего продления этого так называемого соглашения. И будем готовы вернуть к нему в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", — посетовал Путин.

Так он рассказал свою версию, как будто бы все игнорировали Россию.

"Никакое из условий зернового соглашения выполнено не было, обязательства перед Россией игнорировались. Препятствовали даже бесполезной передаче заблокированных в европейских портах минудобрений. Хотя речь шла о гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны применяться в принципе", сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали какие надежды с саммитом БРИКС связывают Си Цзиньпин и Путин . В Йоханнесбурге стартует ежегодный саммит БРИКС. Глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин рассчитывают использовать переговоры, чтобы улучшить свой международный имидж.

В материале говорится, глава Китая Си Цзиньпин прибыл сегодня на трехдневный саммит на фоне больших проблем, назревающих внутри страны: замедление экономики, кризис на рынке недвижимости и сохраняющаяся торговая напряженность из США.
 



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Источник: https://t.me/zvezdanews/127772
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