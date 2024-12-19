Путин сделал новое заявление об «Орешнике»: когда готов ударить по Киеву

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин подтвердил свое предложение устроить так называемую "высокотехнологическую дуэль" со странами Запада и ударить ракетой "Орешник" по Киеву.
Владимир Путин
При этом Путин заявил, что такую дуэль Россия согласна провести прямо сейчас.
При этом кремлевский диктатор заявил, что Россия может ударить не обязательно по Киеву, а по любому другому городу Украины.
Впрочем, диктатор попытался объяснить, почему он предложил ударить ракетой "Орешник" по Киеву. По его словам, западные страны организовали хорошую защиту Украины с помощью систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывали , что Путин во время прямой линии с народом предложил странам Запада провести так называемую высокотехнологичную дуэль в виде обстрела столицы Украины. В частности, Путин заявил, что якобы нет никаких шансов сбить российские ракеты "Орешник". По его словам, он может якобы это доказать. "А западные эксперты, которые так считают, пусть предложат нам и тем на Западе, кто им платит за их анализ, провести технологический эксперимент. Скажем, высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточят туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет", — заявил кремлевский диктатор.
Новости