Путин сделал новое заявление об «Орешнике»: когда готов ударить по Киеву

Кремлевский диктатор Владимир Путин подтвердил свое предложение устроить так называемую "высокотехнологическую дуэль" со странами Запада и ударить ракетой "Орешник" по Киеву.

Владимир Путин

При этом Путин заявил, что такую дуэль Россия согласна провести прямо сейчас.

"Мы готовы прямо сейчас к этой дуэли. Прямо сегодня", — заявил Путин.

При этом кремлевский диктатор заявил, что Россия может ударить не обязательно по Киеву, а по любому другому городу Украины.

Впрочем, диктатор попытался объяснить, почему он предложил ударить ракетой "Орешник" по Киеву. По его словам, западные страны организовали хорошую защиту Украины с помощью систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Ну пускай они включат все, что у них есть, включая систему противоракетной обороны. И те антиракеты которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше. Их там и там по 24 штуки", — сказал Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывали , что Путин во время прямой линии с народом предложил странам Запада провести так называемую высокотехнологичную дуэль в виде обстрела столицы Украины. В частности, Путин заявил, что якобы нет никаких шансов сбить российские ракеты "Орешник". По его словам, он может якобы это доказать. "А западные эксперты, которые так считают, пусть предложат нам и тем на Западе, кто им платит за их анализ, провести технологический эксперимент. Скажем, высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточят туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет", — заявил кремлевский диктатор.



