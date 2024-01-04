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Путин сделал подарок иностранным наемникам: о чем идет речь

Российский диктатор разрешил получать гражданство наемникам-иностранцам

сегодня, 18:11
Автор:
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Марьян Ощановский
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Диктатор РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматривает предоставление российского гражданства иностранцам, воюющим на стороне оккупантов. Об этом говорится в путинском указе, передает портал "Комментарии".

Путин сделал подарок иностранным наемникам: о чем идет речь

Путин подписал указ о гражданстве для иностранных наемников. Фото из открытых источников

В указе Путина сообщается, что получить гражданство РФ могут наемники, заключившие контракт с российской армией, а также уволенные с военной службы в российской армии по состоянию здоровья, в связи с достижением предельного возраста, по окончании срока контракта и в связи с прекращением вооруженной агрессии против Украины.

Кроме самих наемников, получить российское гражданство смогут их родственники, но при определенных условиях.

В указе определяется перечень документов, которые необходимо предоставить вместе с заявлением о принятии в гражданство. В частности, заявителю нужно будет приложить свой паспорт, контракт о прохождении службы в армии РФ, заключенный сроком не менее одного года, а также свидетельство о смене имени или фамилии (при наличии). Кроме этого, необходимо будет пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию.

Родственники иностранцев, заключивших контракт с армией РФ, при подаче заявления должны предоставить медицинские справки, подтверждающие отсутствие наркотической зависимости, инфекционных заболеваний, опасных для других людей. Кроме того, им нужно добавить сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после бунта, в котором участвовали боевики ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года, президент РФ Владимир Путин пытается принять все меры, чтобы защитить Москву, создавая новые военные структуры.



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Источник: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202401040001?index=1
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