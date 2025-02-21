Путин сделал «сенсационные» заявления о ракете «Орешник" и ее «невиданным» качествам

Как заявил кремлевский диктатор Владимир Путин, якобы весь мир не прекращает говорить о российской ракете "Орешник", обсуждая, с каких материалов она произведена.

"Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца. Температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем, с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего. "Авангард" мы его назвали. Там сопоставимые температуры. Чуть меньше, чем на поверхности Солнца", — рассказал Путин.

При этом кремлевский диктатор заявил, что в конце 80-х годов еще задумывались, чтобы сделать такие системы.

"Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо. И сигнал на управление проходит", — заявил кремлевский диктатор, указав, что новые разработки — "это результат работы над новыми материалами".

Путин также упомянул, как ранее России закрыли "совершенно необоснованно" совместные договоренности по МС-21-300.

"Спасибо специалистам Росатома, сделали материалы и для крыла, и для фюзеляжа. Да, немножко вправо сдвинулся проект. Но все сделали. Все сделали своими руками, своей головой. И все пошло. Нужно по всем другим направлениям так же активно и созидательно трудиться совместно", — сказал Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России в очередной раз поменяли главу Роскосмоса — за невыполнение государственных задач. Новый руководитель был назначен мгновенно, отмечает политический эксперт Александр Кочетков. По его словам, это человек, традиционно для РФ далекий от ракетно-космической техники, но близкий к работе с большими финансовыми потоками. Достоверность, что "Орешник" сможет выполнить функцию американских атомных бомб "Толстяк" и "Малыш", оценивается как скудная. Он добавил, что в имеющихся массово-габаритных параметрах "Орешник" вряд ли может быть эффективным кинетическим оружием.



