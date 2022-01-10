Путин сделал заявление о протестах в Казахстане: вспомнил о Майдане

Президент России Владимир Путин считает, что над Казахстаном нависла угроза потри государственности. В стране применялись майданные технологии. Как информирует издание "Комментарии", слова Путина передает ТАСС.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Владимир Путин заявил, что случившееся в Казахстане должно было получить молниеносную реакцию власти, действовать нужно было очень оперативно, потому как в Казахстане были задействованы майданные технологии.

Также Путин высказал уверенность, что спустя некоторое время ситуация в Казахстане вновь будет стабильной. Протестующих российский президент назвал боевиками, которые захватили критически важные объекты инфраструктуры, но их оттуда уже вытеснили.

По словам хозяина Кремля, совсем скоро власти Казахстана сумеют не только стабилизировать экономическую ситуацию, но и наладить нормальную работу правоохранительной системы.

Отметим, протесты всколыхнули Казахстан после того, как правительство решило поднять цены на автомобильный газ. Позже к требованиям людей снова стабилизировать экономическую ситуацию и снизить тарифы добавились политические требования – среди которых осуждение аннексий Россией Крыма и оккупация Донбасса.

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