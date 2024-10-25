Путин сделал заявление о «заморозке» войны по корейскому сценарию

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Ткачик Олеся
Как цинично заявил кремлевский диктатор Владимир Путин в интервью пропагандистке Ольге Скабеевой, любой итог конфликта в Украине должен быть в пользу России. При этом, по его словам, он должен исходить из реалий на поле боя.
Переговоры Украины и РФ
При этом Путин заявил, что страны Запада якобы начали реально оценивать обстановку вокруг Украины, и как следствие меняют риторику в адрес РФ.
В то же время он добавил, что пока "градус конфликта не снижается", поскольку страны Запада продолжают поставлять Украине оружие.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин также прокомментировал возможность переговоров с Украиной. По его словам, пока еще не было никаких предметных разговоров между Киевом и Москвой. При этом он добавил, что якобы Украина еще месяц назад хотела переговоров и якобы даже просила о них, но на следующий день отказалась.
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