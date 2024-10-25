Путин сделал заявление о «заморозке» войны по корейскому сценарию

Как цинично заявил кремлевский диктатор Владимир Путин в интервью пропагандистке Ольге Скабеевой, любой итог конфликта в Украине должен быть в пользу России. При этом, по его словам, он должен исходить из реалий на поле боя.

Переговоры Украины и РФ

"Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя", — заявил Путин, отвечая на вопрос Скабеевой о том, обдумывает ли российская сторона "корейский" или "кипрский" сценарий решения войны в Украине.

При этом Путин заявил, что страны Запада якобы начали реально оценивать обстановку вокруг Украины, и как следствие меняют риторику в адрес РФ.

"Запад не перестает повторять, что кто-то там должен победить, их союзник должен победить, то есть они сами хотят, на самом деле, победить Россию. Вчера еще говорили, что нужно добиться стратегического поражения России. Сегодня, правда, уже риторика изменилась, мы это видим, и, как я уже сказал, за это можно их только похвалить — за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку", — заявил Путин.

В то же время он добавил, что пока "градус конфликта не снижается", поскольку страны Запада продолжают поставлять Украине оружие.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин также прокомментировал возможность переговоров с Украиной. По его словам, пока еще не было никаких предметных разговоров между Киевом и Москвой. При этом он добавил, что якобы Украина еще месяц назад хотела переговоров и якобы даже просила о них, но на следующий день отказалась.



