Путин "секретно попросил" Украину перестать бить по России: что известно

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин мог использовать свое очередное телевизионное интервью не только для заявлений в российскую аудиторию, но и для передачи сигнала Украине. Такую оценку высказал журналист и политический аналитик Иван Яковина.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Иван Яковина заявил, что формат разговора был скорее прикрытием для обращения Путина, а основная часть касалась именно войны против Украины. Яковина считает, что российский лидер одновременно пытался запугать украинцев и продемонстрировать готовность к определенному торгу.
По словам журналиста, Путин фактически мог призвать Украину прекратить дальнобойные удары по российской промышленности, в частности, по нефтеперерабатывающим предприятиям. Публично это могло звучать как угроза новым массированным атакам, однако за ней, по мнению Яковины, просматривался другой мотив, а именно желание Кремля уменьшить последствия украинских ударов для российской экономики.
Аналитик считает такую оценку Путина преувеличенной, но предполагает, что Кремль рассматривает зерновой экспорт как потенциальную "болевую точку" Украины и может использовать его в политическом давлении.