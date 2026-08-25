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Путин "секретно попросил" Украину перестать бить по России: что известно

Иван Яковина объяснил возможный скрытый сигнал Путина Украине по поводу ударов по российским НПЗ и экспорту украинского зерна.

25 августа 2026, 22:50
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин мог использовать свое очередное телевизионное интервью не только для заявлений в российскую аудиторию, но и для передачи сигнала Украине. Такую оценку высказал журналист и политический аналитик Иван Яковина.

Путин "секретно попросил" Украину перестать бить по России: что известно

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Иван Яковина заявил, что формат разговора был скорее прикрытием для обращения Путина, а основная часть касалась именно войны против Украины. Яковина считает, что российский лидер одновременно пытался запугать украинцев и продемонстрировать готовность к определенному торгу.

"Я не считаю, что это действительно интервью. Я считаю, что это телевизионное обращение к народу, замаскированное под интервью. Чтобы это не выглядело страшно, в кадр посадили Зарубина, но фактически Путин прочел текст обращения к народу. Там совсем немного было о выборах в Думу, а основной массив этому обращению был посвящен Украине", — считает Яковина.

По словам журналиста, Путин фактически мог призвать Украину прекратить дальнобойные удары по российской промышленности, в частности, по нефтеперерабатывающим предприятиям. Публично это могло звучать как угроза новым массированным атакам, однако за ней, по мнению Яковины, просматривался другой мотив, а именно желание Кремля уменьшить последствия украинских ударов для российской экономики.

"Он хотел таким образом как бы дать сигнал Украине, как мне кажется, что заканчивайте эти удары, дайте мне отдохнуть, и тогда, возможно, я тоже подумаю над тем, чтобы разрешить вам экспортировать зерно, потому что он решил, что без экспорта зерна Украина погибнет", — указывает Яковина.

Аналитик считает такую оценку Путина преувеличенной, но предполагает, что Кремль рассматривает зерновой экспорт как потенциальную "болевую точку" Украины и может использовать его в политическом давлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина придумала новую маразматическую причину, почему РФ напала на Украину.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bODkBJAKIAM
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