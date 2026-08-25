Путін "таємно попросив" Україну перестати бити по Росії: що відомо

Російський диктатор Володимир Путін міг використати своє чергове телевізійне інтерв’ю не лише для заяв до російської аудиторії, а й для передачі сигналу Україні. Таку оцінку висловив журналіст і політичний аналітик Іван Яковина.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Іван Яковина заявив, що формат розмови був радше прикриттям для звернення Путіна, а основна частина стосувалася саме війни проти України. Яковина вважає, що російський лідер одночасно намагався залякати українців і продемонструвати готовність до певного торгу.

"Я не вважаю, що це інтерв'ю насправді. Я вважаю, що це телевізійне звернення до народу, замасковане під інтерв'ю. Щоби це не виглядало страшно, у кадр посадили Зарубіна, але фактично Путін прочитав текст звернення до народу. Там зовсім трошки було про вибори до Думи, а основний масив цього звернення був присвячений Україні" — вважає Яковина.

За словами журналіста, Путін фактично міг закликати Україну припинити далекобійні удари по російській промисловості, зокрема по нафтопереробних підприємствах. Публічно це могло звучати як погроза новими масованими атаками, однак за нею, на думку Яковини, проглядався інший мотив, а саме бажання Кремля зменшити наслідки українських ударів для російської економіки.

"Він хотів у такий спосіб як би дати сигнал Україні, як мені здається, що закінчуйте ці удари, дайте мені перепочити, і тоді, можливо, я теж подумаю над тим, щоб дозволити вам експортувати зерно, бо він вирішив, що без експорту зерна Україна загине", — вказує Яковина.

Аналітик вважає таку оцінку Путіна перебільшеною, але припускає, що Кремль розглядає зерновий експорт як потенційну "больову точку" України та може використовувати його у політичному тиску.