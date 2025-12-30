Путин шокировал Трампа: как Россия хочет оправдать новогодние удары по Украине и сорвать переговоры

Россия пытается использовать заявление о якобы атаке беспилотников на резиденцию Владимира Путина как инструмента давления в переговорах и оправдания новых ударов по Украине. Об этом пишет издание "Агентство", анализируя действия Кремля после разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По версии Москвы, в ночь на 29 декабря Украина совершила "террористическую атаку" с применением 91 дальнобойного дрона по резиденции российского диктатора в Новгородской области. Там расположена резиденция Путина "Валдай". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все БПЛА якобы были сбиты, а пострадавших нет.

Президент Украины Владимир Зеленский почти сразу отверг эти заявления, назвав их очередной ложью Кремля. По его мнению, Москва создает информационный повод, чтобы оправдать массированные воздушные удары по Украине в канун Нового года, в частности, по столице и государственным объектам.

Кремль также использовал эту историю в общении с Дональдом Трампом. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, российский лидер сообщил американскому президенту об "атаке", а Трамп якобы был шокирован и возмущен действиями Украины.

На вопрос журналистки о том, предполагаемая ли атака на резиденцию Путина может сорвать мирные переговоры, Трамп сказал, что инцидент ему не нравится. При этом президент США не сказал, что его подход к мирному урегулированию изменяется, как ранее говорил Ушаков.

В Москве также утверждают, что после этого Россия пересмотрит переговорную позицию. Однако Лавров заявил, что Кремль не будет исходить из формального диалога.

Аналитики обращают внимание на отсутствие подтверждений атаки из независимых источников и странные неувязки в заявлениях российских властей. Например, несмотря на заявления Лаврова о 91 беспилотнике, российское Минобороны публиковало совсем другие цифры. По их данным над регионом был сбит всего 41 дрон. Эти цифры также подтвердил губернатор области.

Также атаку на резиденцию Путина не заметили власти Валдая. Глава Валдайского района Юрий Стаде в 17:00 провел праздничный прямой эфир в соцсетях администрации, где не говорил об атаке. "Агентству" также не удалось найти сообщений об атаках дронов в соцсетях 14-тысячного города Валдай, расположенного в 20 км от резиденции. А осинтеры, проанализировавшие возможность такой атаки, заметили, что местные жители не могли бы не слышать беспилотников при атаке на резиденцию диктатора.

"Агентство" отмечает, что в мае 2023 года уже якобы были атаки на резиденцию Путина на Валдае. Однако Зеленский опроверг заявления РФ. Еще в одном случае Кремль, возможно, пытался использовать вымышленную атаку для пиара диктатора. В мае после его поездки в Курскую область российские ресурсы сообщили о том, что вертолет Путина попал под атаку БПЛА. Однако эту информацию опровергли спецслужбы Украины, а четыре источника The Moscow Times в правительстве РФ и Кремле сообщили, что это была постановка.

