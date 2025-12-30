Путін шокував Трампа: як Росія хоче виправдати новорічні удари по Україні та зірвати переговори

Росія намагається використати заяву про нібито атаку безпілотників на резиденцію Володимира Путіна як інструмент тиску у переговорах і виправдання нових ударів по Україні. Про це пише видання "Агентство", аналізуючи дії Кремля після розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За версією Москви, в ніч проти 29 грудня Україна здійснила "терористичну атаку" із застосуванням 91 далекобійного дрона по резиденції російського диктатора у Новгородській області. Саме там розташована резиденція Путіна "Валдай". Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що всі БПЛА нібито були збиті, а постраждалих немає.

Президент України Володимир Зеленський майже одразу відкинув ці заяви, назвавши їх черговою брехнею Кремля. На його думку, Москва створює інформаційний привід, аби виправдати масовані повітряні удари по Україні напередодні Нового року, зокрема по столиці та державних об’єктах.

Кремль також використав цю історію у спілкуванні з Дональдом Трампом. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, російський лідер повідомив американського президента про "атаку", а Трамп нібито був шокований і обурений діями України.

На запитання журналістки про те, чи передбачувана атака на резиденцію Путіна може зірвати мирні переговори, Трамп сказав, що інцидент йому не подобається. При цьому президент США не сказав, що його підхід до мирного врегулювання змінюється, як раніше говорив Ушаков.

У Москві також стверджують, що після цього Росія перегляне свою переговорну позицію. Однак, Лавров заявив, що Кремль не буде виходити з формального діалогу.

Аналітики звертають увагу на відсутність підтверджень атаки з незалежних джерел і дивні неузгодженості у заявах російської влади. Наприклад, попри заяви Лаврова про 91 безпілотник, російське Міноборони публікувало зовсім інші цифри. За їх даними над регіоном було збито всього 41 дрон. Ці цифри також підтвердив губернатор області.

Також атаку на резиденцію Путіна не помітила влада Валдая. Голова Валдайського району Юрій Стаде о 17:00 провів святковий прямий ефір у соцмережах адміністрації, де не говорив про атаку. "Агентству" також не вдалося знайти повідомлень про атаки дронів у соцмережах 14-тисячного міста Валдай, розташованого за 20 км від резиденції. А осінтери, які проаналізували можливість такої атаки зауважили, що місцеві жителі не могли б не чути безпілотників при атаці на резиденцію диктатора.

"Агентство" зауважує, що у травні 2023 року вже нібито були атаки на резиденцію Путіна на Валдаї. Однак Зеленський спростував заяви РФ. Ще в одному випадку Кремль можливо намагався використати вигадану атаку для піару диктатора. У травні після його поїздки до Курської області російські ресурси повідомили про те, що вертоліт Путіна потрапив під атаку БПЛА. Однак цю інформацію спростували спецслужби України, а чотири джерела The Moscow Times в уряді РФ і Кремлі повідомили, що це була постановка.

