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Путин сказал, будет ли использовать войска Северной Кореи в Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин утверждает, что нет необходимости использовать войска КНДР в Украине

сегодня, 19:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости использовать солдат из Северной Корее в войне в Украине в рамках оборонной составляющей стратегического договора с КНДР.

Путин сказал, будет ли использовать войска Северной Кореи в Украине

Владимир Путин

"По поводу возможности как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте. Ну мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости", — сказал Путин журналистам во время подхода к представителям российских СМИ.

Так он ответил на вопрос о том, допускается ли возможность задействования в "СВО" добровольцев из КНДР.

Кроме того, кремлевский диктатор Путин сообщил, что не исключает поставок высокоточного оружия КНДР, и отметил, что в дальнейшем Россия может по примеру западных стран, поставляющих оружие Украине, заявить, что не контролирует дальнейшее использование этих вооружений.

"Те, кто поставляет это оружие (высокоточное оружие западного производства, которое используется Украиной для обстрелов Белгорода) считают, что они с нами не воюют, но я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея ввиду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, и я этого не исключаю", — сказал Путин.

По его словам, страны Запада поставляют оружие Украине и говорят, что не контролируют его использование. Поэтому, сказал Путин, РФ тоже может поставить оружие КНДР и сказать, что не контролирует его использование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Путин может запросить помощь у КНДР и пригласить войска Ким Чен Ына на Донбасс.




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Источник: https://www.interfax.ru/
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