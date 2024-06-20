Путин сказал, будет ли использовать войска Северной Кореи в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости использовать солдат из Северной Корее в войне в Украине в рамках оборонной составляющей стратегического договора с КНДР.
Владимир Путин
Так он ответил на вопрос о том, допускается ли возможность задействования в "СВО" добровольцев из КНДР.
Кроме того, кремлевский диктатор Путин сообщил, что не исключает поставок высокоточного оружия КНДР, и отметил, что в дальнейшем Россия может по примеру западных стран, поставляющих оружие Украине, заявить, что не контролирует дальнейшее использование этих вооружений.
По его словам, страны Запада поставляют оружие Украине и говорят, что не контролируют его использование. Поэтому, сказал Путин, РФ тоже может поставить оружие КНДР и сказать, что не контролирует его использование.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Путин может запросить помощь у КНДР и пригласить войска Ким Чен Ына на Донбасс.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!