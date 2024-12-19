Путин сказал, когда РФ закончит «специальную военную операцию» в Украине

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин во время прямой линии с народом прокомментировал вопрос завершения так называемой "специальной военной операции" в Украине. По его словам, в этом вопросе нельзя загадывать вперед.
Владимир Путин
По его словам, не смотря на сложность боевых действий, РФ якобы движется к тому, чтобы достичь всех целей так называемой "СВО".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин также не смог ответить на вопрос, когда Россия сможет освободить территории Курской области от Сил обороны Украины. По его словам, ВСУ все же со временем покинут территории Курщины.
При этом диктатор выразил ничем необоснованную уверенность в том, что территории Курской области все же будут освобождены. Путин пообещал россиянам, что восстановит жилье местным жителям в Курской области.
Также "Комментарии" рассказывали, что в Вашингтоне заявили о том, что Киев и Кремль готовы к переговорам о мире. При этом спецпредставитель США Кит Келлог даже высказал мнение о том, что война в Украине может завершится уже в этом году. Впрочем, как считают эксперты, такие заявления не имеют ничего общего с реальностью. По их словам, Келлог почему-то уверен в том, что Украина и РФ просто ждут разрешения от Трампа остановить войну.
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