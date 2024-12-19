Путин сказал, когда РФ закончит «специальную военную операцию» в Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин во время прямой линии с народом прокомментировал вопрос завершения так называемой "специальной военной операции" в Украине. По его словам, в этом вопросе нельзя загадывать вперед.

Владимир Путин

По его словам, не смотря на сложность боевых действий, РФ якобы движется к тому, чтобы достичь всех целей так называемой "СВО".

"Боевые действия сложные, поэтому загадывать вперед трудно и ни к чему. И мы движемся, как вы сказали, к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале "специальной военной операции", — заявил кремлевский диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин также не смог ответить на вопрос, когда Россия сможет освободить территории Курской области от Сил обороны Украины. По его словам, ВСУ все же со временем покинут территории Курщины.

"Я сейчас не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют ВСУ с территории Курской области. Ребята воюют. Вот сейчас идет бой. И бои серьезные", — сказал Путин.

При этом диктатор выразил ничем необоснованную уверенность в том, что территории Курской области все же будут освобождены. Путин пообещал россиянам, что восстановит жилье местным жителям в Курской области.

Также "Комментарии" рассказывали, что в Вашингтоне заявили о том, что Киев и Кремль готовы к переговорам о мире. При этом спецпредставитель США Кит Келлог даже высказал мнение о том, что война в Украине может завершится уже в этом году. Впрочем, как считают эксперты, такие заявления не имеют ничего общего с реальностью. По их словам, Келлог почему-то уверен в том, что Украина и РФ просто ждут разрешения от Трампа остановить войну.



