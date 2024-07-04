Путин сказал, пойдет ли Россия на прекращение огня в Украине

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз высказался о мирном соглашении, которое может быть заключено с Украиной. В частности, по его мнению, разработать пакет таких договоренностей можно на основе так называемых стамбульских договоренностей.
Владимир Путин
При этом Путин традиционно обвинил Украину в том, что это, якобы, именно она отказалась от того, чтобы вести мирные переговоры с РФ. Диктатор еще раз заявил, что это было якобы сделано по указанию из Лондона.
Кроме того, он прокомментировал предложения председателя правительства Венгрии Виктора Орбана, озвученные им в Киеве во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Речь идет о прекращении огня для начала переговоров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Орбан сказал Зеленскому, как можно ускорить окончание войны.
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