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Путин сказал, пойдет ли Россия на прекращение огня в Украине

Российский диктатор Путин прокомментировал предложение Орбана по остановке огня для начала переговоров

сегодня, 18:19
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз высказался о мирном соглашении, которое может быть заключено с Украиной. В частности, по его мнению, разработать пакет таких договоренностей можно на основе так называемых стамбульских договоренностей.

Путин сказал, пойдет ли Россия на прекращение огня в Украине

Владимир Путин

"Эти договоренности парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а следовательно, судя по всему, полностью устраивали Украину, эти договоренности — стамбульские договоренности — остаются на "столе" и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", — заявил кремлевский диктатор.

При этом Путин традиционно обвинил Украину в том, что это, якобы, именно она отказалась от того, чтобы вести мирные переговоры с РФ. Диктатор еще раз заявил, что это было якобы сделано по указанию из Лондона.

"Россия, как известно, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров. Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона, о чем украинские официальные лица говорят прямо и открыто", – заявил Путин.

Кроме того, он прокомментировал предложения председателя правительства Венгрии Виктора Орбана, озвученные им в Киеве во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Речь идет о прекращении огня для начала переговоров.

"Москва не может объявлять о прекращении огня в надежде на положительные шаги с другой стороны", — заявил диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Орбан сказал Зеленскому, как можно ускорить окончание войны.




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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6807197
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