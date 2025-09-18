logo

Путин сказал, сколько российских окупантов находится на территории Украины
Путин сказал, сколько российских окупантов находится на территории Украины

Разведка Украины сообщала, что по сравнению с прошлым годом количество войск РФ в Украине выросло на 120 тыс.

18 сентября 2025, 21:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

По состоянию на четверг, 18 сентября, более 700 тыс. окупантов участвуют в боевых действиях против Украины. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин.

Путин сказал, сколько российских окупантов находится на территории Украины

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин также выразил поддержку идее о предоставлении должностей в структурах власти оккупантам, принимавшим участие в агрессии против Украины.

"Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении родине, и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью, и таких людей нужно выдвигать на руководящие посты", – заявил диктатор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сделал новое откровенное заявление о Путине. Президент США Дональд Трамп отметил, что вопрос, который он счел самым легким для решения благодаря своим отношениям с российским диктатором Владимиром Путиным, оказался значительно сложнее, сообщает Sky News.

"Он меня подвел. Он меня действительно подвел. Увидим, чем это все кончится", – прокомментировал американский лидер действия российского президента.

Кроме того, Трамп заявил, что российская армия несет большие потери, чем украинская.

"Путин убивает многих людей. Он теряет больше людей, чем убивает. Российские солдаты гибнут чаще, чем украинские", – подчеркнул он.

Также президент США в очередной раз убежден, что полномасштабная война в Украине не началась бы, если бы именно он занимал президентский пост, а не Джо Байден.

"В этой войне погибли миллионы людей, миллионы душ, и это не американские солдаты. Солдаты гибнут с такой скоростью, какой никто не видел со времен Второй мировой войны. Я чувствую, что обязана решить эту проблему именно по этой причине", — подчеркнул Трамп.




