Путін сказав, скільки російських окупантів знаходиться на території України

Станом на четвер, 18 вересня, понад 700 тис. окупантів беруть участь у бойових діях проти України. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Путін також висловив підтримку ідеї про надання посад у структурах влади тим окупантам, які брали участь в агресії проти України.

"Ми повинні шукати, знаходити і висувати людей, які нічого не бояться у служінні батьківщині, і пішли на те, щоб ризикувати своїм здоров'ям, життям, і таких людей потрібно висувати на керівні пости", – заявив диктатор.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Трамп зробив нову відверту заяву про Путіна. Президент США Дональд Трамп зазначив, що питання, яке він вважав найлегшим для вирішення завдяки своїм відносинам із російським диктатором Володимиром Путіним, виявилося значно складнішим, повідомляє Sky News.

"Він мене підвів. Він мене дійсно підвів. Побачимо, чим це все закінчиться", – прокоментував американський лідер дії російського президента.

Крім того, Трамп заявив, що російська армія зазнає більших втрат, ніж українська.

"Путін вбиває багатьох людей. Він втрачає більше людей, ніж вбиває. Російські солдати гинуть частіше, ніж українські", – наголосив він.

Також президент США вкотре висловив переконання, що повномасштабна війна в Україні не розпочалася б, якби саме він обіймав президентську посаду, а не Джо Байден.



"У цій війні загинули мільйони людей, мільйони душ, і це не американські солдати. Солдати гинуть з такою швидкістю, якої ніхто не бачив з часів Другої світової війни. Я відчуваю, що маю обов’язок вирішити цю проблему саме з цієї причини", – підкреслив Трамп.







