Путин сказал Трампу «нет»: какие главные сигналы из московского «Валдая»

1 октября в Москве, в Национальном центре "Россия", Путин выступил на заседании клуба "Валдай" перед российскими и иностранными экспертами. Трампа – комплименты. Украине – ультиматумы. Европе – ядерные угрозы. Об этом рассказал политический эксперт Анатолий Мелащенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, интересно, что угрожать всему миру удобнее под зонтиком столичной ПВО. Название – "Валдай", адрес – Москва. География русского величия заметно сужается. На пятом году так называемой СВО тот, кто мечтал о "Киеве за три дня", демонстрирует все меньшее желание ездить по собственной стране. Украину победить не удалось. Зато международный клуб можно передвинуть поближе к защищенному кабинету. Тоже результат. Есть чем гордиться.

"Путин благодарил американского президента за миротворческие усилия. А конкретное предложение прекратить украинские удары по российским НПЗ в обмен на прекращение российских атак на суда с украинскими гражданскими грузами назвал "абсурдным". На вопрос ответил: "Нет". Вот так фактически послал Трампа. Вежливо, с улыбкой. Даже ограниченный взаимный обмен прекращением ударов отверг. Попытки договориться об энергетическом перемирии получили вполне красноречивый ответ", – отметил эксперт.

Что касается Украины, то Путин ультимативно предложил уступить Донбасс, согласиться на нейтралитет, позаботиться о гарантиях безопасности от России – государства-агрессора. Переговоры возможны, но только на условиях, приемлемых для агрессора. Вот такая дипломатия: отдайте желаемое добровольно, чтобы Путин мог торжественно объявить себя миротворцем.

"Путин снова напомнил о "весьм арсенале", на этот раз под предлогом защиты Калининграда. НАТО отрицает, что угрожает этому региону, но Кремлю нужен повод для запугивания: будете помогать Украине – подумайте о ядерной войне", – отметил эксперт.

Подводя итог, он отметил, что комплименты Трампа – не означают готовности к миру. Путин рассчитывает на страх Европы, политическую спешку Вашингтона и зимний террор против украинцев. Ответ США и Европы должен быть конкретным: больше ПВО и дальнобойного оружия Украине, более жесткие санкции, меньше возможностей финансировать российскую войну. Ибо следующие аплодисменты на московском "Валдае" Путин переживет легко. А вот следующий удар по ресурсам его войны – гораздо труднее.

Также издание "Комментарии" сообщало — Путин заявил о готовности закончить войну в Украине: назвал ключевые условия России.



