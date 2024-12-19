Путин случайно проговорился о личной жизни: что он рассказал

Глава России Владимир Путин, может быть, случайно подтвердил информацию о наличии у него скрытых детей. Об этом пишет издание The Sun , ссылаясь на его высказывания во время ежегодного прямого эфира, состоявшегося 19 декабря. В своем заявлении Путин рассказал, что получает удовольствие от просмотра фильмов вместе со своими "малышами".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Это заявление прозвучало на фоне многочисленных слухов, которые годами распространяются в СМИ, по поводу двух сыновей Путина, рожденных от олимпийской гимнастки Алины Кабаевой. Независимые журналисты неоднократно выявляли доказательства, намекавшие на вероятное пополнение в семье президента России.

По неподтвержденным источникам, у Путина и Кабаевой есть два мальчика: старший, по имени Иван, 9 лет, а младший Владимир — 5 лет. Однако сам Путин официально никогда не признавал этих детей. Кремль продолжает настаивать, что у главы государства только две дочери — Мария Воронцова, которой сейчас 39 лет, и Екатерина Тихонова, 38 лет.

Кроме этого, СМИ сообщали и о еще одном возможном ребенке президента — 21-летней Луизе Розовой, работающей диджейкой. Ее матерью называют Светлану Кривоногих. Впрочем, как и в случае предыдущих предположений, эта информация также не получила ни одного официального подтверждения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что любовница Путина на фоне слухов о своей "замене" пришла на инаугурацию и сделала заявление об Олимпиаде. Российская спортсменка со скандальной репутацией Алина Кабаева после "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина (по данным СМИ она много лет была его любовницей и даже якобы родила ему детей) сказала, что когда Минспорт страны-агрессорки РФ согласует участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024 без флага и гимна, последние поедут в Париж.

Кабаева ответила на вопрос журналиста, будет ли российский флаг подниматься на международных соревнованиях в течение ближайших 10 лет.