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Путин снова анонсирует "победу": в США объяснили, почему Кремль обречен провалить новый дедлайн

Российская армия не способна захватить Донетчину до конца года, несмотря на очередной приказ Кремля, а фейковые отчеты лишь скрывают реальную ситуацию на фронте

1 июля 2026, 07:47
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Кравцев Сергей

Кремль продолжает устанавливать российской армии дедлайны, не имеющие ничего общего с реальной ситуацией на поле боя. Очередной датой полного захвата Донецкой области Москва определила 31 декабря 2026, однако аналитики Института изучения войны (ISW) считают этот план практически неосуществимым.

Путин снова анонсирует "победу": в США объяснили, почему Кремль обречен провалить новый дедлайн

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперты обратили внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Кремль уже 15 раз переносил сроки захвата Донбасса. Только в 2022 году российское командование устанавливало пять разных дедлайнов, после чего аналогичная практика продолжилась в 2023, 2024, 2025 и теперь – в 2026 году.

В ISW отмечают, что все предыдущие приказы Кремля были провалены. В частности, Владимир Путин еще в 2022 году требовал полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области до сентября, однако российская армия так и не выполнила эту задачу.

По оценке аналитиков, нынешние темпы наступления тоже не дают Москве шансов реализовать новый план. В июне русские войска продвигались в среднем всего на 3,79 квадратного километра в сутки, тогда как для полной оккупации Донбасса им необходимо захватить еще более 5300 квадратных километров.

ISW отмечает, что нереалистичные требования Кремля стимулируют командиров украшать результаты боевых действий. Поэтому в Москву поступают "красивые отчеты", распространяются постановочные кадры с установкой флагов и даже используются видео, измененные с помощью искусственного интеллекта, чтобы создать иллюзию успешного наступления.

По мнению американских экспертов, именно искаженная информация формирует у Путина ложное представление о реальных возможностях его армии и поддерживает миф о якобы неизбежной победе России.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-30-2026/
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