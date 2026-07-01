Путин снова анонсирует "победу": в США объяснили, почему Кремль обречен провалить новый дедлайн

Кремль продолжает устанавливать российской армии дедлайны, не имеющие ничего общего с реальной ситуацией на поле боя. Очередной датой полного захвата Донецкой области Москва определила 31 декабря 2026, однако аналитики Института изучения войны (ISW) считают этот план практически неосуществимым.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперты обратили внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Кремль уже 15 раз переносил сроки захвата Донбасса. Только в 2022 году российское командование устанавливало пять разных дедлайнов, после чего аналогичная практика продолжилась в 2023, 2024, 2025 и теперь – в 2026 году.

В ISW отмечают, что все предыдущие приказы Кремля были провалены. В частности, Владимир Путин еще в 2022 году требовал полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области до сентября, однако российская армия так и не выполнила эту задачу.

По оценке аналитиков, нынешние темпы наступления тоже не дают Москве шансов реализовать новый план. В июне русские войска продвигались в среднем всего на 3,79 квадратного километра в сутки, тогда как для полной оккупации Донбасса им необходимо захватить еще более 5300 квадратных километров.

ISW отмечает, что нереалистичные требования Кремля стимулируют командиров украшать результаты боевых действий. Поэтому в Москву поступают "красивые отчеты", распространяются постановочные кадры с установкой флагов и даже используются видео, измененные с помощью искусственного интеллекта, чтобы создать иллюзию успешного наступления.

По мнению американских экспертов, именно искаженная информация формирует у Путина ложное представление о реальных возможностях его армии и поддерживает миф о якобы неизбежной победе России.

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