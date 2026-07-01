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Путін знову анонсує "перемогу": в США пояснили, чому Кремль приречений провалити новий дедлайн

Російська армія не здатна захопити Донеччину до кінця року, попри черговий наказ Кремля, а фейкові звіти лише приховують реальну ситуацію на фронті

1 липня 2026, 07:47
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Кравцев Сергей

Кремль продовжує встановлювати російській армії дедлайни, які не мають нічого спільного з реальною ситуацією на полі бою. Черговою датою повного захоплення Донецької області Москва визначила 31 грудня 2026 року, однак аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають цей план практично нездійсненним.

Путін знову анонсує "перемогу": в США пояснили, чому Кремль приречений провалити новий дедлайн

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерти звернули увагу на заяву президента України Володимира Зеленського, який повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Кремль уже 15 разів переносив терміни захоплення Донеччини. Лише у 2022 році російське командування встановлювало п'ять різних дедлайнів, після чого аналогічна практика продовжилася у 2023, 2024, 2025 та тепер — у 2026 році.

В ISW наголошують, що всі попередні накази Кремля були провалені. Зокрема, Володимир Путін ще у 2022 році вимагав повністю окупувати Донецьку та Луганську області до вересня, однак російська армія так і не виконала цього завдання.

За оцінкою аналітиків, нинішні темпи наступу також не дають Москві шансів реалізувати новий план. У червні російські війська просувалися в середньому лише на 3,79 квадратного кілометра за добу, тоді як для повної окупації Донеччини їм необхідно захопити ще понад 5300 квадратних кілометрів.

ISW зазначає, що нереалістичні вимоги Кремля стимулюють командирів прикрашати результати бойових дій. Через це до Москви надходять "красиві звіти", поширюються постановочні кадри із встановленням прапорів та навіть використовуються відео, змінені за допомогою штучного інтелекту, щоб створити ілюзію успішного наступу.

На думку американських експертів, саме викривлена інформація формує у Путіна хибне уявлення про реальні можливості його армії та підтримує міф про нібито неминучу перемогу Росії.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-30-2026/
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