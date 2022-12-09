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Путин снова «бряцает» ядерным оружием

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ может нанести превентивный ядерный удар для разоружения противника

9 декабря 2022, 21:15
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Моесеенко Валентина

Президент РФ Владимир Путин снова поднял тему угрозы использования ядерного оружия, о которой в последнее время после встречи G-20 перестали говорить. Эти слова кремлевского вождя , прозвучавшие в пятницу, 9 декабря, во время пресс-конференции в Кыргызстане, пишут "Комментарии".

Путин снова «бряцает» ядерным оружием

Путин снова «бряцает» ядерным оружием

"РФ может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину возможности нанести превентивный ядерный удар с целью разоружения противника", - пишет издание Bloomberg . На вопрос журналистов о возможном применении превентивного ядерного удара, глава Кремля ответил , что думают над этим.


"Если мы говорим об обезоруживающем ударе, возможно, нам следует подумать об использовании подходов наших американских партнеров", — сказал он, цитируя то, что он назвал американской стратегией использование высокоточных ракет для превентивного удара.

Владимир Путин два дня назад заявил о росте угрозы ядерной войны. В среду он заявил, что риск атомной войны растет и назвал российский арсенал "фактором сдерживания" конфликтов. Российская доктрина предусматривает использование ядерного оружия как крайнего средства в случае угрозы существованию государства.


Как писали "Комментарии", США и их союзники осудили Путина за то, что они называют бряцанием ядерным оружием из-за его вторжения в Украину. Россия обвиняет Запад в том, что он первым поднял этот вопрос, хотя официальные лица Кремля начали угрожать. Стоит напомнить, говоря о продолжении войны в Украине Владимир Путин сказал, что РФ "будет защищать себя всеми имеющимися в распоряжении средствами" и напомнил о риске развязывания ядерной войны.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-09/putin-says-russia-may-add-nuclear-first-strike-to-strategy
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