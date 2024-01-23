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Путин снова опозорился во время старта строительства первой в Египте АЭС (ВИДЕО)

Путин снова запомнился за странным жестом

сегодня, 21:07
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский президент Владимир Путин 23 января проводил сеанс видеосвязи вместе с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, руководители двух стран наблюдали, как заливают бетон под основу энергоблока первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". Хозяин Кремля запомнился за странным жестом, который походил на нацистское поздравление "Зиг хайль!" (так называемая "зига").

Путин снова опозорился во время старта строительства первой в Египте АЭС (ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как можно увидеть на обнародованных в сети видео, во время видеосвязи, радостный Ас-Сиси показывает Владимиру Путину жест благодарности: кивнув головой, коснувшись своего сердца и приветственно махая рукой. Отвечая, Путин улыбаясь, изображает что-то вроде "зиги" — коснулся сердца и поднял руку вверх. Жест был не столь широк, как нацистское приветствие, но имел сходство, на что обратили внимание в сетях.

"Мини зигу бросил. Типа без палева", "Но нацисты в Украине, не перепутайте", "От сердца к солнцу. Скоро совсем стесняться перестанет", — написали в комментариях.

Важно, что АЭС "Эль-Дабаа" — первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух и будет иметь четыре энергоблока. Сооружение АЭС осуществляют согласно пакету контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. По ним представители российской стороны не только построят станцию, но и осуществят поставки российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной электростанции. За рамками еще одного соглашения россияне построят специальное хранилище и поставят контейнеры для хранения отработанного ядерного топлива.

Путин снова опозорился во время старта строительства первой в Египте АЭС (ВИДЕО) - фото 2


Путин снова опозорился во время старта строительства первой в Египте АЭС (ВИДЕО) - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путину рассказали о жизни в глубинке РФ , где нет даже магазинов. российский диктатор Владимир Путин 23 января принял участие в очередном показательном шоу – Всероссийском семейном форуме. Российские пропагандистские СМИ представили историю многодетного оленевода, якобы специально приехавшего в Москву, чтобы встретиться с главой Кремля. Мужчина на камеру заявил, что в тундре "очень любят Путина", правда, потом выдал, что нет возможности даже детям купить молоко.





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