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Путин снова попытался объяснить, почему начал войну против Украины – причина в НАТО

В Кремле так и не решились пойти на то, чтобы объявить мобилизацию на войну в Украине

сегодня, 11:28
Автор:

Кравцев Сергей
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Отказ Североатлантического альянса выполнить ультимативные требования России привел к тому, что Кремль принял решение дать "упреждающий отпор агрессии", фактически начав полномасштабную войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент России Владимир Путин во время парада на Красной площади.

Путин снова попытался объяснить, почему начал войну против Украины – причина в НАТО

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент России отметил, что в НАТО отказались принимать позицию Москвы и подписывать договор, который бы закреплял гарантии безопасности. Все от того, что у Запада были другие планы, именно поэтому России начали поступать угрозы о вторжении, в частности, постоянно велись разговоры о том, чтобы отобрать Крым.

Далее Путин заявил, что избежать прямого столкновения с "неонацистами" и "бандеровцами" не удалось. В связи с тем, что вероятность удара по России увеличивалась с каждым днем было принято решение ударить на опережение.

Президент страны-агрессора также озвучил пропагандистский тезис о том, что Россия не могла позволить расширение НАТО и приближение его границ вплотную к российской территории. При этом войну в Украине Путин сравнил со Второй мировой войной, когда также, как и сейчас российские солдаты сражаются за "наших людей на Донбассе, за безопасность Родины". При этом, почему Россия таким сражением оккупирует суверенные территории другого государства и, почему убивает мирных граждан Украины – Путин так и не сказал.

Полномасштабную войну против украинского государства Путин назвал "вынужденным, своевременным и единственно правильным решением".

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