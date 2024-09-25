Путин снова пригрозил применить ядерное оружие: какие условия

Российский президент Владимир Путин провел заседание Совбеза, посвященное вопросу ядерного сдерживания. В ходе встречи диктатор заявил, что Россия может рассмотреть возможность применения ядерного оружия в случае получения достоверных данных о массированном запуске ракет или беспилотников, пересекающих российскую границу.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин подчеркнул, что Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие в случае агрессии против России или Белоруссии. Он также добавил, что Россия может предпринять этот шаг в случае возникновения критической угрозы даже с помощью обычного оружия.

Отдельно Путин подчеркнул, что в случае агрессии со стороны неядерного государства, если оно будет действовать при поддержке ядерного, это будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский в ООН назвал условие, точно приведшее к завершению войны. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, подчеркнул, что прекращение войны в Украине возможно только при условии вывода российских войск с ее территории. Он также отметил важность предотвращения дальнейших этапов российской агрессии.

Зеленский отметил, что все попытки предложить альтернативу Формуле мира на самом деле лишь стремление временного затишья вместо реального прекращения войны.

Зеленский также обратил внимание на то, что отдельные инициативы, возможно, направленные на временную заморозку конфликта, могут только способствовать продолжению страданий. Он добавил, что, возможно, кто-то из политиков мечтает о Нобелевской премии за достижение временного затишья, однако этот мир будет призрачным.

