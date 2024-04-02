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Путин снова провел кадровые перестановки в российской армии: что изменил глава Кремля

Катастрофические потери ЧФ РФ оказывают серьезный психологический эффект на решение Владимира Путина

сегодня, 20:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Путин назначил нового командующего Черноморским флотом. Им стал вицеадмирал Сергей Пинчук. О соответствующем указе президента РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Путин снова провел кадровые перестановки в российской армии: что изменил глава Кремля

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В издании добавляют, что адмирал Александр Моисеев и вицеадмирал Константин Кабанцов, до этого проходивших в сообщениях Минобороны как и.о., официально стали главкомом ВМФ и командующим Северным флотом соответственно. Эта информация нашла подтверждение по словам Шойгу на совещании в Минобороны РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин может потерять поддержку россиян . Население России может выступить против диктатора Владимира Путина, поскольку экономическая мощь страны падает, а западные санкции против РФ продолжают усиливаться. Об этом пишет Business Insider. Издание ссылается на собеседников по экономическим кругам.

По их прогнозам, в этом году экономическая мощь России, скорее всего, снизится. При этом западные санкции усложнят жизнь рядовых россиян. Ограничения, скорее всего, будут ужесточены, если Джо Байден в ноябре переизберется на пост президента США.

По словам собеседников СМИ, сейчас в РФ люди живут привычной жизнью, "но это абсолютно нежизнеспособная стратегия, и лежащие в основе этой экономики фундаментальные движущие силы роста ухудшаются на наших глазах, и если Трампа не выберут, то все это выплывет на поверхность · карточный домик развалится”.

Отмечается, что Запад мог нанести потенциально разрушительный удар российской экономике, если бы он вышел за пределы торговли нефтью и ввел санкции на российскую сталь, медь и другие металлические товары, на которые приходится около 20% общего дохода страны.



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