Путин снова пугает ядерной кнопкой: какой провал пытается скрыть Кремль

Российский диктатор Владимир Путин вновь сделал ставку на ядерные угрозы после того, как Кремль оказался не в состоянии гарантировать безопасность парада 9 мая без фактического согласия Украины не наносить удары по Москве. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

На фоне скандалов вокруг усиленных мер безопасности в российской столице Путин неожиданно объявил об успешном испытании межконтинентальной ракеты РС-28 "Сармат".

Глава Кремля заявил, что ракета обладает огромной дальностью и способна нести мощнейший ядерный заряд. Одновременно он напомнил о разработке других систем – ракеты "Орешник", подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник".

В ISW считают, что подобная риторика стала попыткой продемонстрировать силу после очевидного репутационного удара по Кремлю. Аналитики отмечают: именно Украина, а не российская система ПВО, фактически обеспечила безопасность парада, отказавшись от атак на Москву в праздничные дни.

Особое внимание эксперты обращают на то, что Путин уже несколько лет подряд обещает поставить "Сармат" на боевое дежурство. Аналогичные заявления звучали еще в 2021, 2022 и 2023 годах. При этом предполагаемый испытательный запуск ракеты в ноябре 2024 года, по данным аналитиков, мог завершиться неудачей.

Кроме того, украинские дальнобойные удары по российскому тылу продемонстрировали уязвимость стратегических объектов РФ и неспособность Москвы полностью защитить даже столицу. Именно поэтому, считают аналитики, Кремль был вынужден провести парад Победы в значительно урезанном формате.

В ISW полагают, что демонстративные заявления о ядерном оружии должны отвлечь внимание от главного – Россия больше не чувствует себя в безопасности даже глубоко в тылу.

Читайте также на портале "Комментарии" — все идет по плану Путина: почему Кремлю теперь точно нет смысла завершать войну.



