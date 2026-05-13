logo

BTC/USD

81139

ETH/USD

2314.87

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин снова пугает ядерной кнопкой: какой провал пытается скрыть Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин снова пугает ядерной кнопкой: какой провал пытается скрыть Кремль

После угроз украинских ударов по Москве Кремль заговорил о «Сармате», «Посейдоне» и новом ядерном оружии

13 мая 2026, 07:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин вновь сделал ставку на ядерные угрозы после того, как Кремль оказался не в состоянии гарантировать безопасность парада 9 мая без фактического согласия Украины не наносить удары по Москве. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Путин снова пугает ядерной кнопкой: какой провал пытается скрыть Кремль

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

На фоне скандалов вокруг усиленных мер безопасности в российской столице Путин неожиданно объявил об успешном испытании межконтинентальной ракеты РС-28 "Сармат". 

Глава Кремля заявил, что ракета обладает огромной дальностью и способна нести мощнейший ядерный заряд. Одновременно он напомнил о разработке других систем – ракеты "Орешник", подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник".

В ISW считают, что подобная риторика стала попыткой продемонстрировать силу после очевидного репутационного удара по Кремлю. Аналитики отмечают: именно Украина, а не российская система ПВО, фактически обеспечила безопасность парада, отказавшись от атак на Москву в праздничные дни.

Особое внимание эксперты обращают на то, что Путин уже несколько лет подряд обещает поставить "Сармат" на боевое дежурство. Аналогичные заявления звучали еще в 2021, 2022 и 2023 годах. При этом предполагаемый испытательный запуск ракеты в ноябре 2024 года, по данным аналитиков, мог завершиться неудачей.

Кроме того, украинские дальнобойные удары по российскому тылу продемонстрировали уязвимость стратегических объектов РФ и неспособность Москвы полностью защитить даже столицу. Именно поэтому, считают аналитики, Кремль был вынужден провести парад Победы в значительно урезанном формате.

В ISW полагают, что демонстративные заявления о ядерном оружии должны отвлечь внимание от главного – Россия больше не чувствует себя в безопасности даже глубоко в тылу.

Читайте также на портале "Комментарии" — все идет по плану Путина: почему Кремлю теперь точно нет смысла завершать войну.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-12-2026/
Теги:

Новости

Все новости