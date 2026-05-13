Путін знову лякає ядерною кнопкою: який провал намагається приховати Кремль

Російський диктатор Володимир Путін знову зробив ставку на ядерні загрози після того, як Кремль виявився не в змозі гарантувати безпеку параду 9 травня без фактичної згоди України не завдавати ударів по Москві. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

На тлі скандалів навколо посилених заходів безпеки у російській столиці Путін несподівано оголосив про успішне випробування міжконтинентальної ракети РС-28 "Сармат".

Глава Кремля заявив, що ракета має величезну дальність і здатна нести потужний ядерний заряд. Одночасно він нагадав про розробку інших систем – ракети "Орєшнік", підводного апарату "Посейдон" та крилатої ракети "Буревісник".

У ISW вважають, що подібна риторика стала спробою продемонструвати чинність після очевидного репутаційного удару по Кремлю. Аналітики зазначають: саме Україна, а не російська система ППО фактично забезпечила безпеку параду, відмовившись від атак на Москву у святкові дні.

Особливу увагу експерти привертають до того, що Путін уже кілька років поспіль обіцяє поставити "Сармат" на бойове чергування. Аналогічні заяви звучали ще у 2021, 2022 та 2023 роках. При цьому випробувальний запуск ракети в листопаді 2024 року, за даними аналітиків, міг завершитися невдачею.

Крім того, українські далекобійні удари по російському тилу продемонстрували вразливість стратегічних об'єктів РФ та нездатність Москви повністю захистити навіть столицю. Саме тому, вважають аналітики, Кремль був змушений провести парад Перемоги у значно урізаному форматі.

У ISW вважають, що демонстративні заяви про ядерну зброю мають відвернути увагу від головного – Росія більше не почувається безпекою навіть глибоко в тилу.

