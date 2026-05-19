Путин снова тасует генералов: кто может занять высокую должность в Москве

В России готовятся к новой кадровой перестановке среди ближайшего окружения Владимира Путина. По данным российских СМИ и аналитиков Института изучения войны, бывший командующий группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин может возглавить комитет Госдумы РФ по обороне.

Источники в партии "Единая Россия" утверждают, что кандидатура Лапина уже рассматривается, хотя окончательное решение пока не принято. Сейчас пост главы оборонного комитета занимает генерал Андрей Картаполов, которого считают близким союзником бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

Российские СМИ сообщают, что Картаполов может потерять влияние на фоне масштабной зачистки людей Шойгу в военной и политической системе страны.

Лапин – одна из самых противоречивых фигур российского командования времен войны против Украины. В начале полномасштабного вторжения он руководил группировкой войск РФ, позже занимал должность начальника штаба сухопутных войск, а затем командовал Ленинградским военным округом. После серии провалов и критики его фактически отстранили от активного командования.

Теперь Кремль, похоже, готовит для генерала новую политическую роль. В ISW считают, что это полностью соответствует практике Путина – не наказывать провалившихся командиров, а переводить их на другие государственные должности.

Американские аналитики также обращают внимание, что возможное назначение Лапина совпадает с попытками Кремля окончательно ослабить влияние Шойгу и его окружения внутри российской элиты.

