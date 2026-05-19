Путін знову тасує генералів: хто може обійняти високу посаду у Москві

У Росії готуються до нової кадрової перестановки серед найближчого оточення Володимира Путіна. За даними російських ЗМІ та аналітиків Інституту вивчення війни, колишній командувач угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Лапін може очолити комітет Держдуми РФ з оборони.

Володимир Путін і Олександр Лапін. Фото: із відкритих джерел

Джерела в партії "Єдина Росія" стверджують, що кандидатура Лапіна вже розглядається, хоча остаточного рішення поки що не ухвалено. Наразі посаду голови оборонного комітету обіймає генерал Андрій Картаполов, якого вважають близьким союзником колишнього міністра оборони Сергія Шойгу.

Російські ЗМІ повідомляють, що Картаполов може втратити вплив на тлі масштабної зачистки людей Шойгу у військовій та політичній системі країни.

Лапін – одна з найсуперечливіших постатей російського командування часів війни проти України. На початку повномасштабного вторгнення він керував угрупованням військ РФ, пізніше обіймав посаду начальника штабу сухопутних військ, та був командував Ленінградським військовим округом. Після серії провалів та критики його фактично усунули від активного командування.

Тепер Кремль, мабуть, готує для генерала нову політичну роль. В ISW вважають, що це повністю відповідає практиці Путіна – не карати командирів, що провалилися, а переводити їх на інші державні посади.

Американські аналітики також звертають увагу на те, що можливе призначення Лапіна збігається зі спробами Кремля остаточно послабити вплив Шойгу та його оточення всередині російської еліти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна готує новий кошмар для армії РФ: у США розповіли про нову “розумну” бомбу ЗСУ.



