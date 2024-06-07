Путин снова заговорил о переговорах: что предлагает

Российский диктатор Владимир Путин снова озвучил нарратив о готовности России к переговорам с Украиной.

Путин высказался о мирных переговорах. Фото из открытых источников

Соответствующее предложение диктатор в очередной раз объявил на так называемом международном экономическом форуме в российском Санкт-Петербурге.

Владимир Путин предложил начать переговоры на условиях, договоренных в Минске и Стамбуле, но с учетом сегодняшних реалий.

"Переговоры возможны на тех условиях, о которых мы договаривались еще начиная в Минске, а затем в Стамбуле. Но даже если взять за основу договоренности в Стамбуле, мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", — заявил российский диктатор.

Как известно, украинские власти исключают возможность любых договоренностей с действующей властью РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что приоритетной целью захватчиков на Донбассе является трасса из Покровска на Константиновку, рассказал пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. "После Очеретиного россияне рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. Вероятно, у них есть цель захватить город Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку", — сообщил пресс-секретарь ОСУВ "Хортица".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по сравнению с довоенным периодом в Украине на 27% сократилась рабочая сила, пишет издание Bloomberg. Средняя зарплата в Украине скоро превысит довоенный уровень, поскольку иначе предприятиям будет трудно удерживать рабочих. Издание отмечает, что многие украинские мужчины уволились с работы и нашли что-то вблизи дома, поскольку не желают устраиваться в крупные предприятия, чтобы не встретиться с представителями ТЦК.