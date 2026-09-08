Путин снова заговорил о переговорах: Портников объяснил, зачем Кремль вернулся в дипломатию

Еще несколько месяцев назад возобновление переговоров между Украиной и Россией с участием американских посредников казалось маловероятным. Однако в сентябре Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили сначала Москву, затем Киев. По мнению журналиста и публициста Виталия Портникова, само появление этого дипломатического трека еще не означает готовность Кремля к реальному завершению войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Портников напоминает, что раньше именно Москва фактически вышла из консультаций и настаивала: переговоры могут возобновиться только после отвода украинских войск из подконтрольной Киеву части Донбасса. Это требование до сих пор остается одним из ключевых в позиции Кремля.

В то же время, после встречи Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Путиным не стало заметно, что Москва изменила свои требования. Именно поэтому, считает Портников, готовность российского президента снова говорить может быть только тактическим шагом.

Одним из мотивов Кремля может быть желание выиграть время. Причем, не только в отношениях с США. Путин недавно встречался с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди, остающимися важными экономическими партнерами России. Изменение тональности Москвы после этих контактов может быть неслучайным.

Еще один возможный мотив – перспектива встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае в ноябре. Для Кремля значительно важнее самих переговоров по Украине может быть демонстрация статуса России как одного из центров глобальной политики.

После переговоров Уиткоффа и Кушнера советник Путина Юрий Ушаков даже допустил проведение трехсторонней встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина.

Если эта логика верна, дипломатическая активность Кремля может иметь больше общего с подготовкой большой геополитической сцены, чем с поиском реального компромисса по завершению войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – мира не будет: что обсуждали Уиткофф и Кушнер в Киеве и Москве.



