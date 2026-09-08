Путін знову заговорив про переговори: Портников пояснив, навіщо Кремль повернувся до дипломатії

Ще кілька місяців тому відновлення переговорів між Україною та Росією за участю американських посередників здавалося малоймовірним. Однак у вересні Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали спочатку Москву, а потім Київ. На думку журналіста та публіциста Віталія Портникова, сама поява цього дипломатичного треку ще не означає готовності Кремля до реального завершення війни.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Портников нагадує, що раніше саме Москва фактично вийшла з консультацій і наполягала: переговори можуть відновитися лише після відведення українських військ із підконтрольної Києву частини Донбасу. Ця вимога досі залишається однією з ключових у позиції Кремля.

Водночас після зустрічі Віткоффа і Кушнера з Володимиром Путіним не стало помітно, що Москва змінила свої вимоги. Саме тому, вважає Портников, готовність російського президента знову говорити може бути лише тактичним кроком.

Одним із мотивів Кремля може бути бажання виграти час. Причому не тільки у відносинах зі США. Путін нещодавно зустрічався з лідерами Китаю та Індії Сі Цзіньпіном і Нарендрою Моді, які залишаються важливими економічними партнерами Росії. Зміна тональності Москви після цих контактів може бути невипадковою.

Ще один можливий мотив – перспектива зустрічі Путіна і Трампа під час саміту АТЕС у Китаї в листопаді. Для Кремля значно важливішою за самі переговори щодо України може бути демонстрація статусу Росії як одного з центрів глобальної політики.

Після переговорів Віткоффа і Кушнера радник Путіна Юрій Ушаков навіть допустив проведення тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна.

Якщо ця логіка правильна, дипломатична активність Кремля може мати більше спільного з підготовкою великої геополітичної сцени, ніж із пошуком реального компромісу щодо завершення війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – миру не буде: що насправді обговорювали Віткофф та Кушнер у Києві та Москві.



