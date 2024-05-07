Путин собирается избавиться от тех, кто ему лгал: российскую армию ждут большие перемены

Недавно в России арестовали одного из заместителей Шойгу, подозревая во взяточничестве. По так называемому переназначению Путина нужно назначать и новых чиновников, это очень удобно — избавиться от тех, кто по тем или иным причинам кремлевский режим теперь не устраивает. Об этом, отвечая на вопрос Главреда, рассказывает экс-министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Люди в погонах говорили Путину о "Киеве за три дня, а Украине — за три недели", поэтому сейчас у него будет хорошая возможность избавиться от тех, кто ему откровенно лгал", — говорит дипломат.

Огрызко подчеркнул, что война показывает, насколько коррумпирована и неподготовлена армия РФ (несмотря на ранее высказываемое мнение о ее втором месте в мире).

"Думаю, это будет не первый случай, но в контексте грядущих изменений в правительстве РФ такие истории дают основания для реакции. Мол, мы ведь не можем терпеть, что в российской армии воруют миллиардами", — объясняет бывшее украинское чиновник.

Еще Огрызко уверен, что такая участь может постигнуть и руководителя российского Министерства обороны Сергея Шойгу.

"Потому что сжигая заместителей Шойгу, Путин дает понимание обществу, что там все плохо, и самого Шойгу нужно заменить. И задержание его заместителя – повод разобраться с министром обороны", – продолжил эксперт.

Однако россиянам совершенно безразлично, кем его заменят.

"Хотя барана с рогами вместо него поставят, скажут, что он министр обороны, и россияне будут этому радоваться, потому что доверяют всему, что делает Путин. В России нет гражданского общества, и поэтому Путину нечего бояться, как это происходит в демократических странах" .Поэтому Путин может делать все, что он хочет, и это будет воспринято.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин дал абсурдное поручение новому правительству