В ходе проходящего в Вильнюсе саммита НАТО в Кремле сообщили, что Владимир Путин в ближайшее время отправится в КНР на переговоры с Си Цзиньпином, "чтобы воспользоваться хорошей динамикой связей".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как информируют пропагандистские СМИ РФ, о предстоящем визите Путина в Китай, сообщил кремлевский спикер Дмитрий Песков на своей ежедневной пресс-конференции, состоявшейся 12 июля.

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"Визит Путина стоит в повестке дня, точное время еще не определено. Сейчас абсолютно благоприятное время для сохранения высокой динамики развития российско-китайских двусторонних отношений", — пояснил Песков.

Также он подчеркнул, что сотрудничество РФ и Китая никогда не будет направлено против третьих стран, только для пользы российского и китайского народов, и это в то время, когда РФ уже больше года ведет кровавое вторжение в Украину.

Песков рассказал, что во время визита Путина в КНР будут рассматриваться понятные и "достаточно объемные" вопросы — двусторонняя торговля, экономическое сотрудничество, глобальная и региональная ситуация.

Пресс-секретарь Кремля продолжил, что РФ и КНР достигли схожих взглядов на международные отношения, поэтому есть хорошие перспективы для "дальнейших дискуссий и конструктивного взаимодействия".

По словам российского сенатора Андрея Денисова, представитель Комитета по международным делам рассказал перед этим из китайской столицы журналистам агентства ТАСС, что Си сообщил председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко, что ожидает Путина в октябре.

Важно, что в марте этого года во время своего визита в Россию китайский лидер ознакомил Путина со своей мирной инициативой из 12 пунктов и, как информировала Financial Times, хочет убедить российского президента от использования ядерного арсенала.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина внезапно подтвердили разговор с директором ЦРУ