Путин собрался устанавливать новый мировой порядок: кого зовет в соратники

С российской
ракетой по "Охматдету" уже полная ясность, это не обломки, не следствие работы
ПВО от слова совсем, говорит политолог Алексей Копытько и добавляет, Россия
поразила тот объект, в который целилась.
Владимир Путин
По его словам, минимальное
отклонение ракеты от возможной негражданской цели, которая точно известна россиянам
– почти километр. Равно как и от других подобных целей. То есть, говорит
политолог, это не ошибка, это умышленное военное преступление, и именно так его
уже предлагают трактовать в Европе и США.
"Сначала россияне
пытались было вяло оправдываться, потом всё валить на украинское ПВО, а затем
просто решили перебить сигнал. Заявили, что Украина якобы применяет химическое
оружие и что США с Германией готовятся обвинить в применении химоружия Москву.
Эту тему будут толкать в ООН. Ввиду чего родилась гипотеза, зачем они стреляли
по детской больнице. Целевая аудитория – не участники саммита НАТО. Вернее –
они вторичны", — заявил Копытько.
Он напомнил, что
кремлевский диктатор Владимир Путин общался с президентом Китая Си Цзиньпином буквально
на днях в Астане. Вчера в Москву прибыл премьер Индии Нарендра Моди.
"Удар по больнице
– это плохой фон, только если он не создан специально. Путин бьёт ракетой по
детям в тот момент, когда Россия председательствует в СБ ООН. Более
красноречивого надругательства над системой международной безопасности да ещё и
накануне саммита НАТО придумать сложно. В этом и состоит основной путинский
посыл Си и Моди: "глядите, что я творю, и мне за это ничего не будет. Я сломаю
существующую систему, будет установлен новый мировой порядок, давайте о нём
говорить", — заявил политолог.
По его словам, с
каждым днём становится всё более очевидно, что в рамках действующего мирового
порядка справедливо наказать взбесившегося людоеда невозможно.
"Нет воли или нет
желания. Безнаказанность Путина – это прямая дорога к потрясениям, на фоне
которых боязнь мифической "эскалации" в случае оказания адекватной помощи Украине
выглядит просто смешной", — добавил Копытько.
Он отметил, что
Запад просто не может не понимать, что Путин ломает его мир.
"Цена спасения
этого мира – совсем немного железяк, которых у вас в избытке. Если вы сами
считаете, что этот мир не стоит жменьки железяк – тогда для вас плохие новости.
Вы просто не успеете их применить для самозащиты. С вами сыграют по правилам, к
которым вы не готовы", — добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что своей кровавой атакой по Украине Путин послал сигнал Моди и
Си.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 13:05
Питання в тому чи будуть терпіли і далі чинити спротив змінам, щоб зберегти юдейський світопорядок? Та ще і такою страшною ціною.