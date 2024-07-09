Путин собрался устанавливать новый мировой порядок: кого зовет в соратники

С российской ракетой по "Охматдету" уже полная ясность, это не обломки, не следствие работы ПВО от слова совсем, говорит политолог Алексей Копытько и добавляет, Россия поразила тот объект, в который целилась.

Владимир Путин

По его словам, минимальное отклонение ракеты от возможной негражданской цели, которая точно известна россиянам – почти километр. Равно как и от других подобных целей. То есть, говорит политолог, это не ошибка, это умышленное военное преступление, и именно так его уже предлагают трактовать в Европе и США.

"Сначала россияне пытались было вяло оправдываться, потом всё валить на украинское ПВО, а затем просто решили перебить сигнал. Заявили, что Украина якобы применяет химическое оружие и что США с Германией готовятся обвинить в применении химоружия Москву. Эту тему будут толкать в ООН. Ввиду чего родилась гипотеза, зачем они стреляли по детской больнице. Целевая аудитория – не участники саммита НАТО. Вернее – они вторичны", — заявил Копытько.

Он напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин общался с президентом Китая Си Цзиньпином буквально на днях в Астане. Вчера в Москву прибыл премьер Индии Нарендра Моди.

"Удар по больнице – это плохой фон, только если он не создан специально. Путин бьёт ракетой по детям в тот момент, когда Россия председательствует в СБ ООН. Более красноречивого надругательства над системой международной безопасности да ещё и накануне саммита НАТО придумать сложно. В этом и состоит основной путинский посыл Си и Моди: "глядите, что я творю, и мне за это ничего не будет. Я сломаю существующую систему, будет установлен новый мировой порядок, давайте о нём говорить", — заявил политолог.

По его словам, с каждым днём становится всё более очевидно, что в рамках действующего мирового порядка справедливо наказать взбесившегося людоеда невозможно.

"Нет воли или нет желания. Безнаказанность Путина – это прямая дорога к потрясениям, на фоне которых боязнь мифической "эскалации" в случае оказания адекватной помощи Украине выглядит просто смешной", — добавил Копытько.

Он отметил, что Запад просто не может не понимать, что Путин ломает его мир.

"Цена спасения этого мира – совсем немного железяк, которых у вас в избытке. Если вы сами считаете, что этот мир не стоит жменьки железяк – тогда для вас плохие новости. Вы просто не успеете их применить для самозащиты. С вами сыграют по правилам, к которым вы не готовы", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что своей кровавой атакой по Украине Путин послал сигнал Моди и Си.



