Путин собрался в Китай после своей инаугурации. О чем свидетельствует этот шаг

Буквально сразу после своей так называемой инаугурации, которая состоится 7 мая, кремлевский диктатор Владимир Путин посетит Китай. Эту информацию буквально вчера он подтвердил лично.

Путин и Си

По мнению Игоря Семиволоса, поездка Путина в Китай является ярким свидетельством зависимости Москвы от Пекин. По его словам, Китай, действительно, крайне важен для Российской Федерации.

"Сам факт визита Путина в Китай свидетельствует о его серьезной зависимости от китайской экономики",

– отметил эксперт.

Семиволос добавил, что в Кремле прекрасно понимают, что санкции против РФ могут оказаться эффективными только тогда, когда их будет придерживаться КНР. Именно поэтому кремлевский диктатор хочет не допустить того, чтобы Китай соблюдал введенные против РФ санкции.

При этом Семиволос добавил, что пока не ясно, готов ли вводить Запад санкции против Китая за то, что он помогает России. По его словам, все происходит на уровне разговоров и угроз. Будут ли они реализованы в будущем, сможет показать только время, подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Госдепа США Энтони Блинкен прибыл в Китай. Там он призвал Пекин остановить поставки товаров так называемого двойного назначения в Россию, поскольку Кремль их использует для изготовления оружия, чтобы продолжать свою немотивированную агрессию в Украине. При этом Блинкен пригрозил ввести против Китая санкции, если этого не будет сделано.

Впрочем, в Китае категорически исключают все обвинения в поставке товаров двойного назначения в Россию. Там подчеркивают, что Пекин не поддерживает ни одну из сторон войны в Украине и ни одной из них не помогает.