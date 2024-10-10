Путин собрался в Туркменистан: МИД Украины призвал его арестовать

11 октября президент России Владимир Путин планирует посетить Туркменистан для участия в международном форуме, посвященном 300-летию величайшего туркменского поэта Магтимгулы Фраги. В этой связи Министерство иностранных дел Украины выразило надежду на арест Путина во время его визита.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

МИД Украины напомнило, что Путин является военным преступником, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест из-за незаконного принудительного перемещения украинских детей в Россию.

В заявлении министерства говорится, что это лишь одно из многих преступлений руководства Кремля. Путин и его окружение несут ответственность за агрессию против Украины, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, убийства, пытки, изнасилования, мародерство и обстрел гражданской инфраструктуры. Все эти действия совершены российскими войсками на украинской территории, и должны предстать перед судом за совершенные преступления против украинского народа.

"Это лишь одно из целого ряда преступлений верхушки Кремля. Путин и его приспешники несут ответственность за преступление агрессии против Украины, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, убийства, пытки, изнасилования, мародерство, обстрелы гражданской инфраструктуры и другие зверства, совершенные российскими на территории Украины. Все они должны предстать перед правосудием за преступления, совершенные против украинского народа", — говорится в заявлении.



МИД также отметил ежедневные варварские атаки российских агрессоров на украинские города и села, что приводит к разрушению гражданской инфраструктуры и гибели мирного населения.

"Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина, развязавшего войну в Европе в масштабах, незнакомых со времен Второй мировой войны, и чьи руки по локоть в крови". Обращаемся ко всем государствам и международным организациям с призывом приложить максимальные усилия для эффективной реализации Формулы мира как единого действенного пути к завершению российской агрессии и восстановлению всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине и на европейском континенте", — подытожили в МИД.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин обновил цели в войне против Украины



