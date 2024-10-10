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Путин собрался в Туркменистан: МИД Украины призвал его арестовать

Путин, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда.

10 октября 2024, 23:40
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Лиля Воробьева

11 октября президент России Владимир Путин планирует посетить Туркменистан для участия в международном форуме, посвященном 300-летию величайшего туркменского поэта Магтимгулы Фраги. В этой связи Министерство иностранных дел Украины выразило надежду на арест Путина во время его визита.

Путин собрался в Туркменистан: МИД Украины призвал его арестовать

Владимир Путин (фото из открытых источников)

МИД Украины напомнило, что Путин является военным преступником, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест из-за незаконного принудительного перемещения украинских детей в Россию.

В заявлении министерства говорится, что это лишь одно из многих преступлений руководства Кремля. Путин и его окружение несут ответственность за агрессию против Украины, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, убийства, пытки, изнасилования, мародерство и обстрел гражданской инфраструктуры. Все эти действия совершены российскими войсками на украинской территории, и должны предстать перед судом за совершенные преступления против украинского народа.

"Это лишь одно из целого ряда преступлений верхушки Кремля. Путин и его приспешники несут ответственность за преступление агрессии против Украины, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, убийства, пытки, изнасилования, мародерство, обстрелы гражданской инфраструктуры и другие зверства, совершенные российскими на территории Украины. Все они должны предстать перед правосудием за преступления, совершенные против украинского народа", — говорится в заявлении.

МИД также отметил ежедневные варварские атаки российских агрессоров на украинские города и села, что приводит к разрушению гражданской инфраструктуры и гибели мирного населения.

"Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина, развязавшего войну в Европе в масштабах, незнакомых со времен Второй мировой войны, и чьи руки по локоть в крови". Обращаемся ко всем государствам и международным организациям с призывом приложить максимальные усилия для эффективной реализации Формулы мира как единого действенного пути к завершению российской агрессии и восстановлению всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине и на европейском континенте", — подытожили в МИД.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин обновил цели в войне против Украины





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Источник: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-vizitu-putina-do-turkmenistanu
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