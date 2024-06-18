Путин согласился отдать часть территории РФ для Китая – ЦПИ

Российский диктатор Владимир Путин во время майского визита в Китай договорился с лидером КНР Си Цзиньпином о давнем территориальном споре и уступил территории, которые Кремль считал российскими. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.



Лидер КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Японские медиа распространили информацию, что во время встречи Путина и Си Цзиньпина в Китае оба лидера решили старый вопрос относительно территорий. Российский диктатор решил уступить спорные территории в пользу Китая и получить таким образом экономическую поддержку Си Цзиньпина.

Как указывает Центр противодействия дезинформации, Кремль согласился передать права на пограничный участок течения реки Туманган. Таким образом, Китай может использовать участок для свободного движения своих судов к Японскому морю.

Препятствием для Китая стал также мост "Мост дружбы" 1959 года, который соединяет Россию с Северной Кореей. Путин пошел на уступки и демонтирует его, чтобы выполнить требования китайского лидера. Именно во время визита в Северную Корею он обсудил этот вопрос с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"За время правления путина россия уже не впервые идет на территориальные уступки Китая в обмен на экономические преференции. Однако эта тема неудобна для ru-пропаганды и не освещается. Такое положение вещей разрушает образ "собирателя земель русских", который формирует для себя путин" , – пишет Центр противодействия дезинформации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на официальную карту Китая, где часть российских территорий принадлежит КНР.

Также "Комментарии" писали, что Россия из-за нужд для войны в Украине убрала военную технику на спорной территории.