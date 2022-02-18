Путин сообщил, что необходимо Украине для урегулирования ситуации на Донбассе

Россия настаивает на том, чтобы Киев инициировал переговоры с властями самопровозглашенных республик – ЛНР и ДНР. Об этом сообщают РИА Новости.

Владимир Путин - фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин сообщил, что необходимо Украине, чтобы урегулировать ситуацию на территории Донбасса.

"Все, что нужно сделать Киеву – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта", – заявил Путин.

Как сообщали ранее "Комментарии", на Донбассе снова обострение: боевики обстреливают села и применили беспилотник. Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, расположенные в Луганской и Донецкой областях 17 февраля. На Донбассе зафиксировано 50 обстрелов. По обнародованной информации, на 22.00 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, в 39 из них применялось, запрещенное минскими договоренностями, вооружение.

Также "Комментарии" писали, что боевики обстреляли колонну с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Ранее некоторые средства массовой информации сообщали, что под обстрел попал конвой Красного Креста. Однако эту информацию опровергли. Боевики обстреляли пустые автомобили, когда они возвращались с оккупированных территорий, отгрузив гуманитарную помощь.

Читайте на портале "Комментарии": Данилов назвал главную цель обновившихся на Донбассе обстрелов. В восстановившихся интенсивных обстрелах на востоке страны секретарь СНБО Алексей Данилов не видит попыток российских войск подготовить почву для широкомасштабного вторжения.

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