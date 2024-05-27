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Путин совершил третий заграничный визит с начала года: куда поехал российский диктатор

Российский диктатор Владимир Путин прилетел в Узбекистан.

сегодня, 09:44
Автор:
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Slava Kot
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Российский диктатор Владимир Путин после визита в Китай и Белоруссию прилетел в Узбекистан, где встретился с президентом Шавкатом Мирзиеевым. Ожидается, что переговоры президентов будут касаться углубления сотрудничества между странами.

Путин совершил третий заграничный визит с начала года: куда поехал российский диктатор

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев. Фото из открытых источников

В ночь на 27 мая Владимир Путин прибыл в столицу Узбекистана. Российский диктатор возложил венок к памятнику независимости Узбекистана в Ташкенте, а также провел неформальные переговоры с президентом Шавкатом Мирзиеевым.

Перед визитом Путина в Ташкент в Кремле сообщили, что российский диктатор и Шавкат Мирзиеев обсудили вопросы сотрудничества между странами, в частности в торгово-экономической сфере.

Это третья заграничная поездка Владимира Путина после выборов президента в России. Первый свой визит российский диктатор совершил в Китай 16-17 мая, где поддержал идеи Пекина по поводу переговоров об окончании войны в Украине. Несмотря на это, эксперты указывают, что Путин не смог заручиться необходимой поддержкой от Си Цзиньпина и переговоры для Москвы в целом прошли без изменений в политике Китая.

23-24 мая Путин был с визитом в Белоруссии, где встретился с Александром Лукашенко, согласившимся развернуть ядерное оружие России на территории собственной страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Узбекистане резко отреагировали на заявления российских пропагандистов по поводу оккупации их страны.

Также "Комментарии" писали о словах Владимира Зеленского, в которых президент Украины допустил договоренности Путина с другими странами, которые предусматривают безнаказанность российского диктатора за войну в Украине.



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Источник: https://apnews.com/article/russia-putin-uzbekistan-visit-3221ea964f516f9e668762984e2ce195
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