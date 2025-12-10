Во время заседания Совета по правам человека Владимиру Путину предложили разработать отдельную русскую языковую модель, которая отвечала бы "отечественным ценностям" и не отражала "чужую идеологию". Инициативу озвучила член СПЧ, профессор МГИМО и руководитель организации "Белый интернет" Элина Сидоренко.

Российский ChatGPT

Она заявила, что наиболее популярными искусственными интеллектами среди россиян являются американский ChatGPT и китайский DeepSeek, якобы "искажающий российскую историческую и культурную идентичность". Особенно, по ее мнению, это заметно в темах толерантности, экстремизма, а также в случаях когда дети получают "не ту информацию".

Сидоренко предложила законодательно определить термин "национальная языковая модель" и создавать такие системы исключительно на базе российских данных. Путин публично поддержал его предложение.

Папа Римский Лев XIV выразил обеспокоенность по поводу недавних заявлений Дональда Трампа о Европе и его видении "мирного плана" для Украины. При общении с журналистами понтифика спросили, насколько предложенная США модель урегулирования может считаться справедливой.





В ответ он отметил, что отдельные элементы плана, с которыми он ознакомился, существенно изменяют фундаментальную природу трансатлантического партнерства, которое на протяжении многих лет являлось опорой стабильности. По словам Льва XIV, риторика Трампа и его комментарии по Европе, сделанные в недавних интервью, представляются попыткой взорвать единство между европейскими странами и США. Папа подчеркнул, что сегодня, во время глобальных кризисов и вооруженных конфликтов, сохранение сильного союза между Европой и Соединенными Штатами является критически важным.











