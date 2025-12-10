Під час засідання Ради з прав людини Володимиру Путіну запропонували розробити окрему російську мовну модель, яка б відповідала "вітчизняним цінностям" та не відображала "чужу ідеологію". Ініціативу озвучила членкиня СПЧ, професорка МГІМО та керівниця організації "Білий інтернет" Еліна Сидоренко.

Російський ChatGPT

Вона заявила, що найбільш популярними штучними інтелектами серед росіян є американський ChatGPT та китайський DeepSeek, що нібито "спотворює російську історичну та культурну ідентичність". Особливо, на її думку, це помітно в темах толерантності, екстремізму, а також у випадках, коли діти отримують "не ту інформацію".

Сидоренко запропонувала законодавчо визначити термін "національна мовна модель" та створювати такі системи виключно на базі російських даних. Путін публічно підтримав її пропозицію.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння щодо недавніх заяв Дональда Трампа про Європу та його бачення "мирного плану" для України. Під час спілкування з журналістами понтифіка запитали, наскільки запропонована США модель врегулювання може вважатися справедливою.





У відповідь він зазначив, що окремі елементи плану, з якими він ознайомився, істотно змінюють фундаментальну природу трансатлантичного партнерства, яке протягом багатьох років було опорою стабільності. За словами Лева XIV, риторика Трампа та його коментарі щодо Європи, зроблені у недавніх інтерв’ю, видаються спробою підірвати єдність між європейськими країнами та США. Папа наголосив, що сьогодні, у час глобальних криз і збройних конфліктів, збереження сильного союзу між Європою та Сполученими Штатами є критично важливим.











