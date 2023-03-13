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Путин созывает олигархов России: почему это важно

Прошлогодняя встреча с магнатами была сорвана на фоне боевых действий

сегодня, 12:50 comments1319
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Автор:

Кравцев Сергей

В четверг, 16 марта, президент России Владимир Путин созывает олигархов. Эта встреча станет первой впервые с 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Путин созывает олигархов России: почему это важно

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Источники издания, которые знакомых с подготовкой, утверждают, что российский диктатор планирует на этой неделе встретиться в Кремле с ведущими бизнесменами впервые с тех пор, как он начал вторжение в Украину.


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Как отмечает "Bloomberg", встреча 16 марта с участием ведущих членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) проходит в то время, когда "правительство, изо всех сил пытающееся покрыть растущие расходы, поскольку война идет уже второй год, усиливает давление на компании, чтобы те платили больше налогов".

"Прошлогодняя встреча с магнатами была сорвана на фоне боевых действий", — говорится в материале.

Как подчеркивает издание, если в прошлом году многие магнаты были обеспокоены тем, что публичное появление с Путиным может сделать их объектами санкций, то теперь под ограничения подпадают большинство основных членов правления РСПП.

Читайте также на портале "Комментарии" — попытка пророссийского парламентского большинства в Грузии протянуть законопроект о "иноагентах" закончилась провалом. Массовые протесты вынудили парламентариев отступить. При этом со стороны российских пропагандистов звучали угрозы вплоть до "шарахнуть по Тбилиси" (отличилась Маргарита Симоньян). В свою очередь, эксперт Georgian Strategic Analysis Center Гела Васадзе считает, что далее угроз РФ не пойдет, потому как погубила свой боевой потенциал в Украине. О чём говорит в целом то, что произошло и происходит в Грузии? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — российское руководство активно ищет, на кого можно повесить провалы в войне против Украины, как оправдать огромные потери в живой силе и технике, а также провал в достижении целей войны. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин доверяет Минобороны РФ, а пригожинское ЧВК "Вагнер" использовал, чтобы защитить свой режим от губительных последствий мобилизации. Кто в итоге может оказаться в РФ "козлом отпущения"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-13/ukraine-latest-nato-is-vying-for-greater-control-of-the-arctic?srnd=premium-europe
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