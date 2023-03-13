Путин созывает олигархов России: почему это важно

В четверг, 16 марта, президент России Владимир Путин созывает олигархов. Эта встреча станет первой впервые с 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Источники издания, которые знакомых с подготовкой, утверждают, что российский диктатор планирует на этой неделе встретиться в Кремле с ведущими бизнесменами впервые с тех пор, как он начал вторжение в Украину.

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Как отмечает "Bloomberg", встреча 16 марта с участием ведущих членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) проходит в то время, когда "правительство, изо всех сил пытающееся покрыть растущие расходы, поскольку война идет уже второй год, усиливает давление на компании, чтобы те платили больше налогов".

"Прошлогодняя встреча с магнатами была сорвана на фоне боевых действий", — говорится в материале.

Как подчеркивает издание, если в прошлом году многие магнаты были обеспокоены тем, что публичное появление с Путиным может сделать их объектами санкций, то теперь под ограничения подпадают большинство основных членов правления РСПП.

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