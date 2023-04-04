Путин созывает Совбез России через четыре оккупированные украинские области

5 апреля российский президент Путин проведет заседание Совета Безопасности, где рассмотрят "обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности" на временно захваченных территориях Украины. В частности, так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Путин 5 апреля проведет заседание Совбеза, на котором будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории "Донецкой и Луганской народных республик", а также Запорожской и Херсонской областей", – пишут СМИ РФ.

Кроме того, сообщается, что российский президент примет верительные грамоты от 17 вновь прибывших послов иностранных государств, в том числе США и ЕС.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кремль вплотную приблизился к внедрению в России официальной идеологии. Наличие в России государственной идеологии или официально провозглашенной "национальной идеи" – правило, а не исключение. После 1991 года официальной идеологии в России нет, однако поиски ее ведутся на самом высоком уровне, несмотря на прямой запрет в 13-й статье конституции. По понятным причинам поиски активизировались в последний год. Так, 2 июня 2022 года в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) состоялся круглый стол по теме: "Какая идеология нам нужна". На заседании Всемирного русского народного собора в октябре руководитель фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов настаивал на необходимости упразднения "антиидеологической" статьи конституции. Шли разговоры и об отмене статьи 2, согласно которой человек, его права и свободы являются самой высокой ценностью. Предлагалась ультраконсервативная модель: вера, семья, Родина.