Путин созывает совещание 21 декабря. Президент России поставит новые задачи в войне против Украины

Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны России. Цель встречи – определение военных задач на следующий год, а также оценка конфликта в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский президент встретится с чиновниками министерства обороны РФ и командующими военными округами.

Российские СМИ сообщают, что во время встречи Путин подведет итоги военных действий в Украине за 2022 год и поставит новые задачи для военных руководителей РФ. Также сообщают, что, кроме российского диктатора, с речью выступит Министр обороны России Сергей Шойгу.

В ходе выступления планируется объявить о ходе боевых действий на территории Украины и назвать количество вооружения и военной техники, поступивших в министерство обороны России за 2022 год.

После Путина и Шойгу выступят командующие военными округами и представители федеральных органов власти России. Известно, что общее количество людей, которые примут участие в видеоконференции, составляет более 15 тыс. офицеров Российской Федерации.

Это собрание состоится незадолго после того, как Путин побывал впервые за три года в Беларуси, где встретился с Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин признал, что недооценил сопротивление украинского народа. Об этом он заявил чиновнику из Израиля после нескольких недель войны с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Российская Федерация снабжает оружие для врага своего союзника. Именно такие документы были найдены украинскими военными на одном из складов российского оружия на деоккупированных территориях.





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