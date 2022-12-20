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Путин созывает совещание 21 декабря. Президент России поставит новые задачи в войне против Украины

Президент Российской Федерации объявит о военных итогах за 2022 год и сообщит новые задачи на войну против Украины.

сегодня, 19:41
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Автор:

Slava Kot

Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны России. Цель встречи – определение военных задач на следующий год, а также оценка конфликта в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Путин созывает совещание 21 декабря. Президент России поставит новые задачи в войне против Украины

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский президент встретится с чиновниками министерства обороны РФ и командующими военными округами.

Российские СМИ сообщают, что во время встречи Путин подведет итоги военных действий в Украине за 2022 год и поставит новые задачи для военных руководителей РФ. Также сообщают, что, кроме российского диктатора, с речью выступит Министр обороны России Сергей Шойгу.

В ходе выступления планируется объявить о ходе боевых действий на территории Украины и назвать количество вооружения и военной техники, поступивших в министерство обороны России за 2022 год.

После Путина и Шойгу выступят командующие военными округами и представители федеральных органов власти России. Известно, что общее количество людей, которые примут участие в видеоконференции, составляет более 15 тыс. офицеров Российской Федерации.

Это собрание состоится незадолго после того, как Путин побывал впервые за три года в Беларуси, где встретился с Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин признал, что недооценил сопротивление украинского народа. Об этом он заявил чиновнику из Израиля после нескольких недель войны с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Российская Федерация снабжает оружие для врага своего союзника. Именно такие документы были найдены украинскими военными на одном из складов российского оружия на деоккупированных территориях.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-putin-minsk-zasidannya/32185975.html
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