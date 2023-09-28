Путин стал еще более озлобленным: СМИ узнали, как диктатор принимает решения

Российский президент Владимир Путин все чаще принимает решение о войне против Украины в изоляции без влияния высшего военного руководства. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Newsweek", со ссылкой на отчет аналитического центра глобальной политики RAND Corporation.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Путин принимает ключевые решения в основном самостоятельно, без существенного влияния со стороны российского Генштаба", — отмечается в публикации.

Аналитики отмечают, российский диктатор сильно сузил список источников информации, а также не терпит, когда ему дают противоположные его мнению советы.

По мнению экспертов, на результативность российских войск также влияют сообщения о чистках высшего руководства и перестановках среди командующих, отвечающих за операции на фронте. Добавляется, что кризисы, с которыми в последнее время сталкивается Россия, затронули и главу страны-террористки лично. В частности, он стал более озлобленным.

Аналитики отметили, что руководители Кремля теперь "более нерешительны" в отношении эскалации конфликта с НАТО. Неопределенности добавляет также непредсказуемость Путина. Однако на Западе недооценили страх Москвы перед Североатлантическим Альянсом и связанное с ним нежелание к прямому противостоянию.

Читайте также на портале "Комментарии" — так называемая "специальная военная операция", а на самом деле полномасштабная война против Украины продлится, по меньшей мере, до 2025 года. Такое заявление в ходе заседания Минобороны РФ сделал глава соответствующего ведомства Сергей Шойгу, сообщают российские пропагандистские СМИ.



