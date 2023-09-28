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Путин стал еще более озлобленным: СМИ узнали, как диктатор принимает решения

Российский диктатор сузил список источников информации и не терпит, когда ему дают противоположные его мнению советы

сегодня, 17:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский президент Владимир Путин все чаще принимает решение о войне против Украины в изоляции без влияния высшего военного руководства. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Newsweek", со ссылкой на отчет аналитического центра глобальной политики RAND Corporation.

Путин стал еще более озлобленным: СМИ узнали, как диктатор принимает решения

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Путин принимает ключевые решения в основном самостоятельно, без существенного влияния со стороны российского Генштаба", — отмечается в публикации.


Аналитики отмечают, российский диктатор сильно сузил список источников информации, а также не терпит, когда ему дают противоположные его мнению советы.

По мнению экспертов, на результативность российских войск также влияют сообщения о чистках высшего руководства и перестановках среди командующих, отвечающих за операции на фронте. Добавляется, что кризисы, с которыми в последнее время сталкивается Россия, затронули и главу страны-террористки лично. В частности, он стал более озлобленным.

Аналитики отметили, что руководители Кремля теперь "более нерешительны" в отношении эскалации конфликта с НАТО. Неопределенности добавляет также непредсказуемость Путина. Однако на Западе недооценили страх Москвы перед Североатлантическим Альянсом и связанное с ним нежелание к прямому противостоянию.

Читайте также на портале "Комментарии" — так называемая "специальная военная операция", а на самом деле полномасштабная война против Украины продлится, по меньшей мере, до 2025 года. Такое заявление в ходе заседания Минобороны РФ сделал глава соответствующего ведомства Сергей Шойгу, сообщают российские пропагандистские СМИ.




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Источник: https://www.newsweek.com/vladimir-putin-decisions-russia-military-ukraine-1830545
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