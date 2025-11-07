Путин стал посмешищем после выступления на спортивном форуме: детали

На XIII Международном спортивном форуме "Россия – спортивное государство" в Самаре российский правитель Владимир Путин в очередной раз пытался продемонстрировать "успехи" страны в спорте. Однако вместо гордости его слова вызвали волну насмешек среди российских пользователей.

Фото: из открытых источников

В своем поздравительном выступлении диктатор заявил, что "по итогам прошлого года спорт стал неотъемлемой частью жизни более 80 миллионов россиян". Он призвал расширять возможности для занятий спортом, особенно среди молодежи, и подчеркнул, что спорт "должен оставаться вне политики".

Реакция общественности была достаточно критичной. Многие пользователи восприняли слова Путина как чистое лицемерие. В комментариях под новостью высмеивали не только статистику, но и "показательную заботу" властей о спорте. Один из комментаторов написал: "Имеются в виду ставки на спорт? Тогда все сходится". Другой добавил: "Если за спорт считать литрбол цифра примерно точная".

Пользователи напомнили, что власти часто превращают спорт в инструмент пропаганды. Некоторые отмечали: "Может, не надо было брать спортсменов, даже несовершеннолетних, на провластные митинги в Лужниках?" Другие иронизировали над "фантастическими" цифрами: "Трудоспособное население России – 84 миллиона. Выходит, все занимаются спортом, ура!" или "Если считать пробежки к "Красному и Белому", спортсменов много".

Подытоживая, один комментатор точно заметил: "Что ему на бумажке принесли, то он и зачитал. Бумага стерпит".

