Путін став посміховиськом після виступу на спортивному форумі: деталі

На XIII Міжнародному спортивному форумі "Росія – спортивна держава" в Самарі російський правитель Володимир Путін вкотре намагався продемонструвати "успіхи" країни у спорті. Проте замість гордості його слова викликали хвилю насмішок серед російських користувачів.

У своєму вітальному виступі диктатор заявив, що "за підсумками минулого року спорт став невід’ємною частиною життя понад 80 мільйонів росіян". Він закликав розширювати можливості для занять спортом, особливо серед молоді, та підкреслив, що спорт "повинен залишатися поза політикою".

Реакція громадськості була доволі критичною. Багато користувачів сприйняли слова Путіна як чисте лицемірство. У коментарях під новиною висміювали не лише статистику, а й "показну турботу" влади про спорт. Один із коментаторів написав: "Маються на увазі ставки на спорт? Тоді все сходиться". Інший додав: "Якщо за спорт рахувати літрбол, цифра приблизно точна".

Користувачі нагадали, що влада часто перетворює спорт на інструмент пропаганди. Дехто зазначав: "Може, не треба було брати спортсменів, навіть неповнолітніх, на провладні мітинги в Лужниках?" Інші іронізували над "фантастичними" цифрами: "Працездатне населення Росії – 84 мільйони. Виходить, всі займаються спортом, ура!" або "Якщо рахувати пробіжки до "Червоного і Білого", спортсменів багато".

Підсумовуючи, один коментатор точно зауважив: "Що йому на папірці принесли, те він і зачитав. Папір стерпить".

