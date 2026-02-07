Россия сталкивается с серьезными финансовыми трудностями и значительными потерями на фронте, что может вынудить президента РФ Владимира Путина задуматься над паузой в войне или принятием жестких решений по мобилизации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, российская экономика находится под все большим давлением. Данные украинской разведки свидетельствуют о том, что реальный дефицит бюджета РФ в 2025 году превышает 100 миллиардов долларов. В то же время, официальная Москва занижает эти показатели, перенося часть расходов на последующие периоды.

Зеленский отметил, что нехватка средств уже влияет на выплаты российским военным, что является показателем ограниченных ресурсов Кремля. По его словам, Россия ежемесячно мобилизует около 40 тысяч человек, однако потери на фронте составляют 30-35 тысяч убитыми и тяжело ранеными.

В такой ситуации, через несколько месяцев, российская армия может потерять до 100–120 тысяч военных передовой, что создает серьезную проблему с пополнением боевых подразделений. По мнению Зеленского, это ставит руководство РФ перед необходимостью принимать непопулярные решения.

Президент подчеркнул, что оглашение масштабной мобилизации станет для Путина необратимым шагом с серьезными последствиями для российского общества. В то же время, разведка пока не фиксирует признаков такого решения. Зеленский также обратил внимание на привлечение Россией иностранных контингентов, в том числе военных из КНДР, что свидетельствует об остром дефиците человеческих ресурсов в РФ.

Читайте на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить войну России против Украины к началу лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком. Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.



