Путін стоїть перед критичним рішенням: розвідка пояснила причини

Росія стикається з серйозними фінансовими труднощами та значними втратами на фронті, що може змусити президента РФ Володимира Путіна замислитися над паузою у війні або ухваленням жорстких рішень щодо мобілізації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, російська економіка перебуває під дедалі більшим тиском. Дані української розвідки свідчать, що реальний дефіцит бюджету РФ у 2025 році перевищує 100 мільярдів доларів. Водночас офіційна Москва занижує ці показники, переносячи частину витрат на наступні періоди.

Зеленський зазначив, що брак коштів уже впливає на виплати російським військовим, що є показником обмежених ресурсів Кремля. За його словами, Росія щомісяця мобілізує близько 40 тисяч осіб, однак втрати на фронті становлять 30-35 тисяч убитими та важко пораненими.

У такій ситуації, за кілька місяців, російська армія може втратити до 100–120 тисяч військових передової, що створює серйозну проблему з поповненням бойових підрозділів. На думку Зеленського, це ставить керівництво РФ перед необхідністю ухвалювати непопулярні рішення.

Президент наголосив, що оголошення масштабної мобілізації стане для Путіна незворотним кроком із серйозними наслідками для російського суспільства. Водночас розвідка наразі не фіксує ознак такого рішення. Зеленський також звернув увагу на залучення Росією іноземних контингентів, зокрема військових з КНДР, що свідчить про гострий дефіцит людських ресурсів у РФ.

