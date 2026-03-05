Путин стремительно теряет позиции: на что Кремлю уже не хватает сил

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуация на Ближнем Востоке разделила страны мира на поддерживающих США и тех, кто поддерживает Иран. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможной помощи России Ирану.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Глава Украины отметил, что на сегодняшний день Россия не проявляет себя как союзник Ирана.
При этом президент выразил уверенность, что Россия помогает Ирану оружием.
Среди помощи, по словам Зеленского, Россия может предоставлять Ирану системы ПВО. У них их достаточно много, – пояснил президент Украины.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что события на Ближнем Востоке могут значительно усугубить ситуацию в Украине. Проблема, прежде всего, может возникнуть с ракетами в системе ПВО. В Верховной Раде сообщили о простом решении этой проблемы.
Народный депутат Олег Дунда отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и многие другие спикеры начали говорить, что в случае, если война на Ближнем Востоке затянется, Украина будет иметь проблемы с ракетами ПВО. Рубио, по его словам, также в своем выступлении подтвердил — США производит мало перехватчиков, чтобы покрыть все необходимые расходы в условиях войны.