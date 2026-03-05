Путин стремительно теряет позиции: на что Кремлю уже не хватает сил

Ситуация на Ближнем Востоке разделила страны мира на поддерживающих США и тех, кто поддерживает Иран. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможной помощи России Ирану.

Глава Украины отметил, что на сегодняшний день Россия не проявляет себя как союзник Ирана.

"Может быть, она и хотела бы, но мы уже видели с Сирией и сейчас видим на примере Ирана: я думаю, у них просто не хватает сил для этого. Все силы — они либо находятся в земле Украины, либо задействованы в войне против Украины", — отметил Зеленский.

При этом президент выразил уверенность, что Россия помогает Ирану оружием.

"Мы понимаем, что они могут предоставлять электронику для "Шахедов". Я думаю, что все это есть в обломках "Шахедов", которые сегодня бьют по Ближнему Востоку. Разведки партнеров — если они поделятся информацией, это подтвердится. Потому что в иранских Шахедах есть компоненты российского производства. Это то, что мы точно понимаем”, – отметил глава Украины.

Среди помощи, по словам Зеленского, Россия может предоставлять Ирану системы ПВО. У них их достаточно много, – пояснил президент Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что события на Ближнем Востоке могут значительно усугубить ситуацию в Украине. Проблема, прежде всего, может возникнуть с ракетами в системе ПВО. В Верховной Раде сообщили о простом решении этой проблемы.

Народный депутат Олег Дунда отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и многие другие спикеры начали говорить, что в случае, если война на Ближнем Востоке затянется, Украина будет иметь проблемы с ракетами ПВО. Рубио, по его словам, также в своем выступлении подтвердил — США производит мало перехватчиков, чтобы покрыть все необходимые расходы в условиях войны.



